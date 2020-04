Honderden Amerikanen zijn zaterdag de straat opgegaan om te protesteren tegen de lockdown in het land. Onder andere in Texas, Maryland en Michigan werden zaterdag demonstraties georganiseerd.

In Austin, de hoofdstad van Texas, verzamelden zaterdagmiddag honderden mensen om te protesteren tegen de strenge maatregelen die de verspreiding van het virus tegen moeten gaan. Volgens The Guardian werd er door demonstranten "ontsla Fauci!" geroepen, verwijzend naar Anthony Fauci, een gezaghebbende viroloog die het Witte Huis bijstaat in de strijd tegen het coronavirus.

Op beeldmateriaal is te zien dat de demonstranten dicht bij elkaar lopen en dat slechts enkele actievoerders mondbescherming dragen.

De demonstratie in Austin werd georganiseerd door complotdenker Alex Jones, die de website Infowars beheert.

Ook in Maryland en Michigan hebben zaterdag protesten plaatsgevonden. De demonstranten in Maryland bleven echter in hun auto en toeterden terwijl ze door de hoofdstad Annapolis reden.

Enkele staten VS beginnen met versoepelen maatregelen

In de dagelijkse persconferentie zei de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag achter de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen in enkele staten te staan. Texas en Vermont staan vanaf maandag bepaalde bedrijven weer toe om hun deuren te openen, Montana volgt naar verwachting vrijdag met de versoepeling van de maatregelen.

Bij de heropening van de bedrijven moeten de maatregelen rondom het coronavirus, zoals het afstand houden, nog wel worden nageleefd.

Volgens Trump is het virus in de Verenigde Staten voorbij de piek. Hij zou naar verluidt over twee weken de economische activiteiten in het land weer willen opstarten.

Niet alle staten zijn het eens met de versoepeling van de maatregelen. Sommige gouverneurs hebben aangegeven te willen wachten met het geleidelijk opheffen van de maatregelen tot er voldoende coronatesten beschikbaar zijn.

