Het aantal doden als gevolg van het coronavirus in de Amerikaanse staat New York beleefde zaterdag de kleinste toename in ruim twee weken tijd. Gouverneur Andrew Cuomo was daarom voorzichtig optimistisch tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

De 540 nieuwe sterfgevallen betekenen de kleinste stijging in het dodental deze maand in New York, met 13.362 de hardst getroffen staat in de Verenigde Staten.

Cuomo stelde tijdens zijn dagelijkse persconferentie ook dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames de afgelopen dagen stabiel rond de tweeduizend bleef. Het aantal mensen in het ziekenhuis daalde de afgelopen drie dagen met 1.300, terwijl ook het aantal mensen op de intensive care afnam,

De gouverneur ziet dat als aanwijzingen dat de piek in zijn staat mogelijk voorbij is. "Op basis van de afgelopen drie dagen lijkt het alsof we ons in de afvlakkende fase bevinden en ons langzaam richting een daling begeven."

Niettemin wil Cuomo nog niet nadenken over het verlichten van de maatregelen in zijn staat, die sinds eind maart in lockdown zit. "De cijfers zijn hoopgevend, maar nog steeds overweldigend. Ondanks dit goede nieuws, moeten we voorzichtig blijven."

112 Video Gouverneur New York valt Trump aan: 'Hij moet eens aan de slag'

'Grootste uitdaging sinds Tweede Wereldoorlog'

De gouverneur toonde zich bewust van de emotionele en economische impact van het virus op de bevolking en sprak van de "grootste uitdaging voor dit land sinds de Tweede Wereldoorlog".

Om de maatregelen de komende tijd wel te kunnen verlichten, is volgens Cuomo meer testcapaciteit nodig. Alleen dan wil hij overwegen om scholen en bedrijven weer te openen, maar daar heeft de staat het geld niet voor.

Cuomo lag daarover de afgelopen tijd overhoop met president Donald Trump. De gouverneur wilde meer financiële hulp van de federale overheid, maar Trump stelde dat zijn administratie al genoeg had gedaan om New York te helpen.

Door de maatregelen omtrent het coronavirus is zelfs het altijd drukke Grand Central Station in New York zo goed als leeg. (Foto: Pro Shots)

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort