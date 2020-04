De dagelijkse toename van het aantal doden in Spanje en het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het coronavirus lijkt zaterdag verder te stabiliseren, maar blijft niettemin hoog. Italië zag het aantal nieuwe besmettingen stabiel blijven en het aantal nieuwe doden dalen naar het laagste cijfer sinds 12 april. In Duitsland steeg het aantal nieuwe besmettingen voor de vierde dag op rij.

Door een toename van 565 geregistreerde sterfgevallen ten opzichte van vrijdag, kwam het dodental in Spanje zaterdag op 20.043. Spanje is daarmee na de Verenigde Staten en Italië het derde land dat meer dan 20.000 doden te betreuren heeft als gevolg van het coronavirus.



Toch is er ook goed nieuws te halen uit de cijfers. Het aantal nieuwe sterfgevallen en bevestigde besmettingen is na de piek van vrijdag weer terug op het stabiele niveau dat past bij de voorgaande week.

Volgens het Spaanse ministerie van Volksgezondheid hebben de zware maatregelen in het land duidelijk een stabiliserende invloed op de cijfers.

Dodental VK blijft hard stijgen

De dagelijkse toename van doden als gevolg van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk vertoont weliswaar een afvlakking, maar blijft nog altijd hoog. Zaterdag werden er 888 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, waarmee het dodental op 15.464 komt. Dat is iets meer dan vrijdag (867), maar iets minder dan dezelfde dag vorige week (917).



Het aantal bevestigde besmettingen steeg met 5.525 naar 114.217. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat rond de 5.000 schommelt.

Ongeveer een op de drie mensen die getest wordt in het Verenigd Koninkrijk, test positief. In het VK worden mensen alleen getest indien zij symptomen vertonen.

Kleinste toename dodental Italië in week tijd

Het aantal sterfgevallen in Italië steeg zaterdag met 482. Dat is de kleinste toename sinds 12 april, toen er 431 nieuwe doden werden geregistreerd. Het is tevens flink minder dan de 575 nieuwe doden van vrijdag. Het totaal aantal sterfgevallen steeg naar 23.227.

Ten opzichte van vrijdag kwamen er 3.491 bevestigde besmettingen bij in Italië. Dat ligt rond het gemiddelde van de afgelopen week en bijna precies even veel als een dag eerder (3.493). In totaal zijn er 175.925 besmettingen geregistreerd.

Zowel het aantal nieuwe doden als het aantal nieuwe besmettingen volgen de stabiliserende lijn van de afgelopen twee weken, waarin weinig uitschieters te zien waren.

Voor vierde dag op rij meer besmettingen in Duitsland

Het aantal bevestigde besmettingen in Duitsland is opgelopen met 3.609 tot 137.439, meldde het Robert Koch-Insti­tut (Het Duitse RIVM). Het is de vierde dag op rij dat de toename in het aantal besmettingen in het land hoger is dan de dag ervoor.



Er zijn de afgelopen 24 uur 242 overlijdensgevallen vastgesteld. Daarmee komt het aantal doden op 4.110.

