Meer dan elfhonderd Russen zitten al meer dan twee weken opgesloten in een groot ziekenhuis in de stad Oefa in de Oeral. Het ziekenhuis ging op 6 april op slot vanwege de corona-epidemie. Het bleek dan 170 mensen in het gebouw besmet waren met het virus.

Sindsdien kunnen de zeshonderd patiënten en de meer dan vijfhonderd artsen en verpleegkundigen het ziekenhuis niet meer uit. Niemand was voorbereid op het lange verblijf; de meesten hebben thuis kinderen en ouders waar zij normaal voor zorgen.

Het besluit voor de lockdown werd genomen nadat op zondag 5 april een oudere man die in het ziekenhuis lag met een longontsteking was overleden. Uit tests bleek hij besmet te zijn geweest met het coronavirus. Zeker vijf artsen die bij de man in de buurt waren geweest, vertoonden symptomen die konden wijzen op een besmetting.

Volgens berichten op internet zouden een paar medewerkers het gebouw zijn ontvlucht, maar de autoriteiten ontkennen dit. De lockdown zou in principe duren tot 20 april. Het is niet duidelijk of die periode wordt verlengd.

Omdat er te weinig beschermingsmaterialen zijn in het ziekenhuis, zouden inmiddels veel meer mensen longklachten hebben, wat kan duiden op een coronabesmetting. Uit tests zou vorige week zijn gebleken dat 170 mensen in het ziekenhuis besmet zijn, maar deze cijfers zijn niet bevestigd.

