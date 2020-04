Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zaterdag in de dagelijkse update 129 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat zijn er minder dan een week eerder, toen 189 nieuwe opnames aan het RIVM werden gerapporteerd. Niet alle coronapatiënten werden overigens op dezelfde dag opgenomen in het ziekenhuis.

Het RIVM meldt in de update dat nog eens 142 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hiermee stijgt het totale dodental naar 3.601. Dat zijn iets meer nieuwe overlijdensgevallen dan precies een week geleden (132).

Deze mensen overleden niet allemaal op dezelfde dag. Sommige patiënten worden pas dagen later bij het RIVM gemeld. Daarom worden de gegevens van eerdere dagen later nog aangevuld.

Onder de overleden personen is iemand van tussen de vijftien en negentien jaar. Deze patiënt had onderliggend lijden.

Er zijn 1.140 nieuwe bevestigde besmettingen met het COVID-19-virus bij het instituut bekend. In totaal zijn nu 31.589 personen in Nederland positief getest. In totaal zijn 9.594 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

In werkelijkheid zijn meer mensen besmet geraakt met het virus en aan de gevolgen daarvan overleden dan is gemeten. Doordat niet iedereen op het coronavirus wordt getest, worden niet alle besmettings- en overlijdensgevallen in de officiële statistieken opgenomen.

De testcapaciteit is in de afgelopen weken wel uitgebreid. De geteste personen zijn vooral zorgmedewerkers, ziekenhuispatiënten, bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen en andere kwetsbare personen.

RIVM: Nog steeds een dalende lijn

"De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken", meldde het RIVM vrijdag. "Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal patiënten dat overlijdt neemt ook af, maar minder snel dan de ziekenhuisopnames."

Waarschijnlijk komt dit doordat de tijd tussen besmetting en overlijden langer is dan de tijd tussen besmetting en ziekenhuisopname.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vrijdag bekend dat vorige week ongeveer tweeduizend meer mensen zijn overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Dit wijst erop dat meer personen aan het coronavirus zijn overleden dan gemeld is.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.