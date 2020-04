De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Zaandam een illegaal pokertoernooi beëindigd. In een bedrijfspand waren, tegen de coronaregels in, 53 mensen aanwezig. Zij kwamen uit alle delen het land.

Zij hebben allemaal een bekeuring van 390 euro gekregen. Zeven mensen moesten mee naar het bureau, omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich hadden.

Twee agenten raakten bij het incident lichtgewond. Volgens een woordvoerder gebeurde dat "in de hectiek". Zij zijn in het ziekenhuis behandeld en konden daarna in het werk. De politiewoordvoerder spreekt van onverantwoordelijk gedrag.

Ook op andere plekken in het land vonden in de nacht incidenten plaats waarbij de politie moest ingrijpen. Agenten moesten onder meer een feest van de Groningse studentenvereniging Vindicat beëindigen. In totaal zouden er vijftien mensen zijn samengekomen op de Grote Markt in de studentenstad.

