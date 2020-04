Mensen die kampen met een eetstoornis vragen door de coronacrisis nauwelijks meer om hulp. Zij durven zich uit angst voor besmetting niet te melden bij de huisarts, terwijl zij juist in deze tijd van sociale isolatie behoefte hebben aan hulp. Dit kan de gevoelens van depressiviteit snel verergeren, met alle gevolgen van dien.

Daarvoor waarschuwt Human Concern, het grootste landelijk gespecialiseerde centrum voor eetstoornissen in Nederland. De ggz-instelling heeft zes vestigingen door het hele land.

Bij Human Concern melden zich in een gewone maand tussen de 150 en 200 mensen met een eetstoornis voor behandeling. In de maand dat de lockdown nu duurt, hebben slechts vijftig mensen zich aangemeld.

Dit betekent een daling van 72 procent. Deze daling komt overeen met de daling van alle ggz-aanmeldingen sinds het begin van de coronscrisis.

Honderdduizenden mensen lijden aan een eetstoornis

Onder eetstoornissen vallen anorexia, boulimia, Binge Eating Disorder en NAO. Deze aandoeningen worden vanwege de lockdown nu behandeld via videobellen.

Het is lastig inschatten hoeveel mensen aan een eetstoornis lijden, omdat veel mensen zich niet melden voor behandeling. UMC Groningen schatte eind vorig jaar bij de NOS dat 180.000 mensen last hebben van 'binge eating', de meest voorkomende stoornis.

"Juist in deze moeilijke tijd zouden mensen met een beginnende stoornis snel behandeld moeten worden", stelt Inge Rost van Tonningen van Human Concern aan NU.nl. "De coronacrisis zorgt er bij veel cliënten voor dat zij extra geconfronteerd worden met persoonlijke thema's die spelen zoals angsten, depressiviteit en het gebrek aan structuur in eetmomenten."

'Als mensen zich nu niet aanmelden, ontstaat er straks stuwmeer'

Het landelijke behandelcentrum maakt zich ernstig zorgen dat mensen zich niet melden bij de huisarts, vooral omdat deze groep heel bang is voor besmetting met het coronavirus. Zonder doorverwijzing van een huisarts kunnen zij hun behandeling niet starten.

"Wij zien een enorme terugloop in het aantal aanmeldingen, waardoor wij voorzien dat er na de coronacrisis een stuwmeer gaat ontstaan in het aantal aanmeldingen", legt Rost van Tonningen uit. "Hierdoor is de kans groot dat er na de crisis wachtlijsten gaan ontstaan, terwijl het voor mensen met eetstoornissen van belang is om in een zo vroeg mogelijk stadium behandeld te worden."

Human Concern probeert de cliënten die zich wel hebben gemeld zo goed mogelijk te begeleiden in de coronacrisis. Behalve de videosessies worden er ter ondersteuning ook webinars en extra gesprekken met ervaringswerkers aangeboden. De meeste therapeuten hebben zelf ervaring gehad met een eetstoornis en snappen dus waar de cliënten mee worstelen.

Niet alleen vrouwen en jongeren hebben last van eetstoornis

Het grootste deel van de mensen met een eetstoornis is tussen de 18 en 24 jaar. Er zijn meer vrouwen dan mannen die met deze problemen worstelen. "Al is het een groot misverstand dat eetstoornissen alleen bij jonge meisjes voorkomen", beklemtoont Rost van Tonningen. "Sommige mensen met een eetstoornis melden zich aan als zij veertig of vijftig jaar zijn."

Mensen met een eetstoornis die hulp zoeken bij de ggz-instelling kunnen direct behandeld worden, beklemtoont de woordvoerder. De wachtlijsten zijn het afgelopen jaar weggewerkt door het openen van een nieuwe vestiging in Nijmegen. Human Concern heeft daarnaast afdelingen in Amsterdam, Den Haag, Bilthoven, Zwolle en Tilburg.

