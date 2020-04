De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdagavond (Nederlandse tijd) in een serie tweets van zich afgebeten in de richting van China, de wereldgezondheidsorganisatie WHO en de eigen Amerikaanse staten. In enkele opmerkelijke tweets riep Trump onder meer op tot de 'vrijlating' van Minnesota, Michigan en Virginia, staten waar inwoners zijn opgedragen om zoveel mogelijk thuis te blijven.

In diezelfde tweets vroeg Trump ook om het tweede amendement te verdedigen, het in de Grondwet vastgelegde recht om wapens te dragen. Sinds de uitbraak van het coronavirus zouden veel Amerikanen extra wapens hebben gekocht.

Volgens Trump zijn er in China veel meer patiënten overleden aan de gevolgen van het coronavirus, dan in de Verenigde Staten. Het Aziatische land stelde de laatste dagen onder meer het aantal doden in de zwaar getroffen stad Wuhan fors naar boven bij, van 2.579 naar 3.869. Het officiële dodental in China ligt op ruim 4.600, tegenover de bijna 33.000 sterfgevallen in de VS.

"China heeft zojuist een verdubbeling van het aantal doden door de onzichtbare vijand (coronavirus, red.) aangekondigd", aldus de Amerikaanse president, die in het eigen land onder vuur ligt vanwege de aanpak van de coronacrisis.

'Hoge werkeloosheid is te danken aan de Democraten'

Dat de Verenigde Staten inmiddels veruit het meeste aantal vastgestelde besmettingen én doden telt, ligt volgens Trump niet aan hem maar aan de Amerikaanse staten.

Volgens hem moeten regionale besturen meer middelen inzetten om te testen op het virus. Het verlies aan banen in het land, in de laatste vier weken vroegen 22 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aan, zou veroorzaakt zijn omdat Democraten benodigde wetgeving tegenhielden, redeneert Trump.

De gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, kreeg vrijdagavond (opnieuw) een veeg uit de pan van Trump. "Cuomo zou meer tijd moeten besteden aan het bestrijden van het virus, dan het klagen erover", schreef Trump, die Cuomo eraan herinnerde dat zijn staat "meer geld, hulp en medische middelen heeft ontvangen dan iedere andere staat".

Overigens bestempelde Trump de eis van Cuomo, die veertigduizend beademingsmachines wilde om het virus te bestrijden, als "belachelijk". Volgens de president kreeg de staat, met bijna 125.000 besmettingen en ruim 10.000 doden, een fractie van dat aantal en was dat voldoende. New York had zelf beademingsmachines moeten verzamelen, vindt hij.

Cuomo reageerde schamper op de president, waarmee hij al weken in de clinch ligt, en vertelde Trump dat hij "meer tijd aan het land en minder aan zijn bedrijven en luchtvaartmaatschappijen moet besteden. Je hoeft mij niet uit te leggen dat ik een gouverneur ben."

Trump: 'Waarom negeerde de WHO berichten uit Taiwan?'

Trump richtte zijn pijlen ook nog kort op de wereldgezondheidsorganisatie, die hij beschuldigt van het verspreiden van "desinformatie". Woensdag besloot Trump al de financiering richting de WHO stop te zetten, omdat de WHO volgens hem niet objectief naar de situatie in China had gekeken en tegenstrijdige berichten had genegeerd.

Daar voegde hij vrijdagavond een punt van kritiek aan toe. "Waarom heeft de WHO mails van Taiwanese gezondheidsautoriteiten genegeerd die hen alarmeerden over het feit dat het virus van mens tot mens overgedragen kan worden?", vraagt Trump zich af, die tevens het verspreiden van "misinformatie" en het "gebrek aan actie" aanhaalt.

Het nieuws dat het coronavirus van mens op mens overgedragen kon worden kwam op 20 januari naar buiten, ruim een maand nadat de eerste besmettingen in China waren vastgesteld. Een dag later werd een eerste coronapatiënt in de VS gesignaleerd. Sindsdien liep het aantal op tot bijna 675.000.

