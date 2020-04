Net als in Nederland worden ook in omringende Europese landen de coronamaatregelen verlengd. NU.nl maakte een overzicht van de laatste coronacijfers en maatregelen in de Europese buurlanden.

België

In België is het aantal overledenen dat besmet was met het virus vrijdag gestegen met ruim 300 naar 5.163. Het aantal besmettingen steeg met 1.329 naar 36.138. In beide gevallen zijn die nieuwe aantallen een lichte daling ten opzichte van donderdag.

De Belgische premier Sophie Wilmès maakte woensdag bekend de coronamaatregelen te verlengen tot zeker 3 mei. Wel komen er enkele versoepelingen, zo mogen tuincentra en doe-het-zelf-zaken de deuren weer openen, mits die speciale maatregelen nemen. Wanneer de scholen weer opengaan zal volgens Belgische media volgende week bekend worden gemaakt.

In België zijn alle grote evenementen tot september geschrapt, maar er wordt nog wel onderzocht of voetbalwedstrijden eventueel voor die tijd zonder publiek kunnen worden gespeeld.

Duitsland

Net als België besloot ook Duitsland woensdag de coronamaatregelen te verlengen tot 3 mei.

Duitse hotels en restaurants blijven gesloten, omdat hier volgens bondskanselier Angela Merkel niet kan worden gecontroleerd of mensen op gepaste afstand kunnen blijven. Na 3 mei moeten de scholen in Duitsland stapsgewijs weer gaan lesgeven, wat begint bij de hoogste klassen van het basisonderwijs, evenals eindexamenklassen.

Ook raadt Merkel de bevolking nu al met klem aan om mondkapjes te dragen en zijn grote evenementen tot september opgeschort. In Duitsland zijn vrijdag meer dan 140 besmette overledenen gemeld en meer dan 700 nieuwe besmettingen vastgesteld. In Duitsland zijn nu in totaal 138.456 bevestigde besmettingen en 4.193 gemelde overledenen die besmet waren met het virus.

199 Video Waarom er zo veel Duitse ic-bedden voor Nederlanders zijn

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk verlengt de lockdown met zeker drie weken, zo maakte Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab donderdagavond bekend. Raab neemt de taken van premier Boris Johnson waar, nadat die besmet raakte met het coronavirus en daarvoor vorige week moest worden opgenomen op de intensive care.

Volgens Raab is het aantal besmettingen nog niet zodanig naar beneden gegaan als zou moeten. In het Verenigd Koninkrijk is het aantal overleden dat besmet was met het virus vrijdag met 847 gestegen naar 14.576 en het aantal besmettingen steeg met bijna 6.000 naar 108.692.

Frankrijk

Frankrijk maakte maandag al bekend de maatregelen te verlengen tot 11 mei. Het is de bedoeling dat op 11 mei een begin wordt gemaakt met het afbouwen van de strenge restricties die nu in Frankrijk gelden, zei de Franse president Emmanuel Macron.

Wel zijn alle evenementen tot juli afgelast. Of evenementen als de Tour de France door kunnen gaan, is niet zeker.

In Frankrijk zijn er ten opzichte van donderdag 761 nieuwe doden geregistreerd als gevolg van het coronavirus. Daarmee komt het totaal op 18.681. Het aantal nieuwe doden is vergelijkbaar met donderdag, toen er 753 sterfgevallen gemeld werden.

45 Video Italiaanse priester zegent tientallen overleden coronapatiënten tegelijk

Italië

In Italië, het zwaarst getroffen Europese land, is de lockdown verlengd tot 3 mei . Vanaf 14 april mogen sommige winkels wel weer open, meldt premier Giuseppe Conte. Onder meer boekwinkels, kantoorboekhandels en kinderkledingwinkels mogen hun deuren vanaf die dag weer openen.

Nieuwe besmettingen en sterfgevallen in Italië lijken langzaamaan af te nemen. Vrijdag kwamen er bijna 3.500 besmettingen bij, waardoor er nu 172.434 bevestigde Italiaanse besmettingen zijn. Het dodental liep vrijdag met 575 op naar 22.745.

Spanje

In Spanje geldt de lockdown, die half maart begon, tot en met 26 april. Mensen mogen hun huizen niet uit behalve voor essentiële zaken zoals boodschappen. In Spanje wordt streng gehandhaafd op die regels, vorige week werden er ruim 330.000 boetes uitgeschreven voor mensen die zich niet aan de regels hielden.

Wel zeggen zowel de gezondheidsorganisatie WHO als het Spaanse ministerie van Volksgezondheid dat de grote virusuitbraak in het land lijkt te zijn afgeremd. Vrijdag steeg het aantal nieuwe besmettingen met ruim 3.000 naar 188.068 besmettingen in totaal en het aantal besmette overledenen steeg met 163 naar 19.478.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.