Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care (ic) is in een week tijd met ongeveer 150 gedaald, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), vrijdagmiddag.

In totaal liggen vrijdag 1.235 coronapatiënten op de intensive care. Dat is een daling van 23 ten opzichte van donderdag. 52 Nederlanders liggen op een ic in Duitsland.

De laatste stijging van het aantal ic-patiënten was zaterdag te noteren, toen het met zeven toenam. Het is vrijdag de zesde dag op rij dat er meer coronapatiënten de ic verlieten dan dat er bij kwamen.

Per dag komen er volgens Kuipers nu zo'n twintig patiënten op alle intensivecareafdelingen in Nederland bij. "Het dubbele gaat dagelijks van de ic af", aldus Kuipers.

Ter vergelijking: toen het aantal ic-opnames zich op de piek bevond, kwamen er dagelijks zo'n honderd patiënten op de intensive care bij.

Hoop dat daling ic-opnames sneller gaat

Omdat ook het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten relatief snel daalt, hoopt Kuipers dat het aantal ic-patiënten de komende tijd sneller af gaat nemen.

Volgens Bas Leerink, hoofd van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), is met het aantal ziekenhuisopnames te voorspellen wat er een week later op de intensive care gebeurt.

Met ook de niet-coronapatiënten liggen er in totaal zo'n zestienhonderd patiënten op de ic. Dat is volgens Kuipers het dubbele van wat normaal gesproken het geval is.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.