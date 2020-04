Premier Mark Rutte bestrijdt de suggestie dat het kabinet sinds het begin van de coronacrisis te weinig oog heeft gehad voor de verdeling van beschermingsmiddelen onder zorgpersoneel in verzorgingshuizen en de thuiszorg. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat er fouten zijn gemaakt. "In crises is het onvermijdelijk dat er fouten worden gemaakt", zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Het Outbreak Managment Team schreef deze week dat de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen en de beperkte testcapaciteit een rol hebben gespeeld bij de verspreiding van het virus in verpleeghuizen. Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, maakte donderdag bekend dat dat het aantal overleden bewoners in de periode van 1 april tot 14 april ruim vervijfvoudigd is.

Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen zei in een briefing in de Tweede Kamer dat er veel aandacht uitgaat naar de capaciteit op de intensive care, maar dat er bij de verpleeghuizen nog steeds sprake is van een toename in het aantal besmettingen.

Nieuw systeem moet zorgen voor betere verdeling

Rutte vindt niet dat vanaf het begin van de coronacrisis te veel aandacht is uitgegaan naar de ziekenhuiszorg. "Dat is niet mijn waarneming", zei hij. Dat er veel aandacht is uitgegaan naar de ic-capaciteit is volgens Rutte begrijpelijk. "Zou daar een tekort aan bedden ontstaan, dan hadden we keuzes moeten maken wie wel en wie niet op de ic kan."

Toch erkent de premier dat er waarschijnlijk zaken fout zijn gegaan, maar hij vindt het nu niet de tijd voor evaluaties. Rutte hoopt dat met een nieuw centraal georganiseerd systeem de beschermingsmiddelen beter verdeeld worden over al het zorgpersoneel. Ook is de testcapaciteit uitgebreid waardoor het volgens de premier mogelijk zou moeten zijn om al het zorgpersoneel met milde coronaklachten te testen.

'Doe op je gezicht wat je op je gezicht wil doen'

Wat betreft de beschikbaarheid van de mondkapjes zei hij dat het ook de komende tijd spannend blijft, omdat er nu eenmaal sprake is van schaarste. Over het gebruik van mondkapjes in de publieke ruimte herhaalde hij de oproep van donderdag dat mondbescherming de 1,5 metersamenleving niet zal vervangen.

"Doe op je gezicht wat je op je gezicht wil doen, maar blijf thuis", zei hij. Donderdag in het Kamerdebat zei hij dat mondkapjes een rol kunnen spelen bij een versoepeling van de maatregelen om bijvoorbeeld kapperszaken weer te openen.

Tegelijkertijd tempert de premier de verwachtingen. Volgende week, wanneer het kabinet bekendmaakt of de beperkende maatregelen verlengd worden, zal waarschijnlijk worden herhaald dat de 1,5 meter afstand, handen wassen en zoveel mogelijk thuisblijven voorlopig nog wel de norm blijft.

