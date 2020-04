Burgemeesters van grote steden dringen aan op een verlenging van het verbod op alle evenementen, zo meldt de NOS vrijdag op basis van bronnen. Evenementen zoals festivals zijn vooralsnog tot 1 juni verboden, maar de burgemeesters willen dit doortrekken naar zeker 1 september.

Het kabinet zou mogelijk dinsdag al met meer informatie komen over een eventuele verlenging. In aanloop daarnaar hebben de burgemeesters van de steden dus al een advies uitgebracht. Volgens de NOS vinden zij een verbod tot 1 september of eventueel 1 oktober passend.

Het verbod treft onder anderen organisatoren van festivals en het betaald voetbal. Eerder zei directeur Ruben Brouwer van MOJO Concerts al dat hij vindt dat het kabinet het komende festivalseizoen moet afblazen. MOJO Concerts organiseert onder meer Lowlands, Pinkpop en North Sea Jazz Festival.

"Ik denk dat de branche er heel veel baat bij heeft als er gewoon snel duidelijkheid komt over een langere periode dan 1 juni", zo zei Brouwer vorige week tegen BNR Nieuwsradio.

De KNVB volgt de lijn van de UEFA. De Nederlandse voetbalbond zegt ernaar te streven om op 19 juni verder te gaan met de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie en beide competities eind juli af te ronden. Volgens de NOS vinden de burgemeesters dat de KNVB zich moet richten op het nieuwe seizoen en moet nadenken over de opties voor veilig voetballen, zoals het toelaten van minder publiek.

285 Video Hoe houden we ons aangepaste gedrag vol tijdens de coronacrisis?

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.