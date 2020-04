Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt vrijdag in de dagelijkse update 156 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat zijn er minder dan een week eerder, toen 225 nieuwe opnames aan het RIVM werden gerapporteerd. Deze coronapatiënten werden overigens niet allemaal op dezelfde dag opgenomen in het ziekenhuis.

Daarnaast meldt het RIVM dat nog eens 144 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, waarmee het dodental naar 3.459 is gestegen. Dat zijn meer nieuwe sterfgevallen dan precies een week geleden (115). Deze mensen overleden niet allemaal op dezelfde dag.

Bij het instituut zijn nieuwe 1.235 bevestigde besmettingen bekend. In totaal 30.449 personen zijn positief getest. Van deze groep zijn 9.465 personen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

In werkelijkheid zijn meer mensen met het coronavirus besmet geraakt en aan COVID-19 overleden dan is gemeten. Doordat niet iedereen op het coronavirus wordt getest, worden niet alle besmettings- en sterfgevallen in de officiële statistieken opgenomen. Wel is de testcapaciteit in de afgelopen weken flink uitgebreid.

RIVM: Maatregelen lijken over het algemeen te werken

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder op vrijdag bekend dat vorige week ongeveer tweeduizend meer mensen zijn overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar is gemeten. Deze oversterfte wijst erop dat meer personen aan COVID-19 zijn overleden dan is gemeld.

"De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken", meldt het RIVM. "Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal patiënten dat overlijdt neemt ook af, maar minder snel dan de ziekenhuisopnames. "

