Is het nou wel of niet verstandig om een mondkapje te dragen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt? Meerdere landen raden burgers een vorm van mondbescherming aan, terwijl het kabinet het op dit moment niet ziet zitten. Vijf vragen over de mondkapjesdiscussie.

Hoe verspreid het virus zich?

Voordat we ingaan op wat de adviezen zijn voor het dragen van een mondmasker, is het goed om te weten hoe het coronavirus zich verspreidt.

Dit kan gebeuren door verspreiding van druppeltjes van een besmet personen naar een gezond persoon door niezen of kuchen. Of als de druppeltjes en daarmee het virus op een oppervlakte belanden en een gezond persoon er alsnog mee in aanraking komt.

Het virus kan niet alleen binnenkomen via neus en mond, maar ook via het oogslijmvlies. Vandaar dat zorgpersoneel ook oogmaskers draagt.

Wat is het advies van het RIVM:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat het dragen van mondkapjes geen zinvolle toevoeging is als men zich aan de adviezen houdt, zoals het houden van 1,5 meter afstand, regelmatig en goed je handen wassen en thuisblijven als je klachten hebt.

Maar wat ook meespeelt, is dat Nederland een tekort heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers, dus ook mondkapjes. Deze beschermingsmiddelen zijn van groot belang voor het zorgpersoneel dat direct in aanraking komt met mensen die besmet zijn met het coronavirus, of werkt met ouderen.

Een andere vorm van mondbescherming voor burgers, zoals een zakdoek voor de mond, wordt echter ook niet aangeraden. Volgens het RIVM bestaat daarmee het gevaar dat mondkapjes schijnveiligheid kunnen creëren, omdat mensen met een neusverkoudheid dan denken naar buiten te kunnen en alsnog anderen kunnen besmetten.

Wat is het beleid van de Nederlandse overheid?

Het kabinet volgt de adviezen van de deskundigen van het Outbreak Managment Team (OMT), waar ook het RIVM deel van uit maakt. En dus is voorlopig het advies om geen mondkapjes in de publieke ruimte te dragen.

Maar tegelijkertijd sluiten het RIVM en premier Mark Rutte niet uit dat op enig moment mondkapjes wél worden aangeraden. In de zogenoemde exit-strategie, dat is het plan om de samenleving weer voorzichtig te openen, kan het mondkapje een rol spelen bij contactberoepen zoals kappers. Belangrijke opmerking van Rutte hierbij is dat het geen alternatief is voor wat de anderhalvemetersamenleving is gaan heten.

Als het gaat om de tekorten aan mondkapjes in de zorg, is het ministerie van Volksgezondheid zaterdag met een verdeelmodel gekomen dat moet zorgen voor een betere en eerlijkere verdeling van de beschermingsmiddelen over alle domeinen van de zorg.

Onder meer de thuiszorg en de ouderenzorg hebben weken zonder deugdelijke bescherming gewerkt, omdat alle aandacht naar de intensive care ging. Het OMT schreef deze week nog dat de tekorten een rol hebben gespeeld in de alarmerend aantallen overlijdensgevallen in de verpleeghuizen.

100 Video Waarom mondkapjes door de run erop naar de verkeerde mensen gaan

Waarom adviseren andere landen dan wel het dragen van mondkapjes?

Landen zoals Duitsland, België en ook de Verenigde Staten adviseren wel het dragen van mondmaskers en dan met name in ruimtes of omgevingen, waar het niet mogelijk is om voldoende afstand van elkaar te bewaren.

Ook zij benadrukken dat het geen alternatief is voor de overige maatregelen, maar mogelijk besmetting kan voorkomen door mensen die het coronavirus bij zich dragen, maar geen symptomen hebben.

Het gaat in deze landen om stoffen maskers die mensen zelf kunnen maken.

Wat zegt de WHO over het dragen van mondkapjes?

De wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt in advies dat 6 april naar buiten is gebracht dat het is voorgekomen dat mensen besmet raken door een persoon die drager was van het coronavirus, maar geen klachten had. Het dragen van een mondkapje zou deze vorm van besmetting kunnen voorkomen.

De WHO merkt hierbij wel op dat gezonde personen geen mondkapje hoeven te dragen en de risico's die hieraan zijn verbonden. Daarmee doet het op onder meer de eerder genoemde schijnveiligheid en dat mondkapjes die nodig zijn in de zorg bij de burger terechtkomen.

De WHO adviseert aan landen waar het gebruikelijk is om een medisch mondmasker te dragen of die inwoners hebben aangeraden deze te dragen, mensen van duidelijke informatie te voorzien. Dus hoe het masker gedragen moet worden en wanneer je ze weg moet gooien.

Als het gaat om zelfgemaakte maskers, dan is de vorm, de manier waarop deze gedragen worden en of het materiaal voldoende waterafstotend is cruciaal voor de werking van de maskers.

