De Chinese stad Wuhan, waar het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst uitbrak, stelt het dodental als gevolg van het coronavirus naar boven bij, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Wuhan telde niet 2.579 sterfgevallen, maar 3.869. Dat is een verschil van 1.290 personen.

Ook heeft de stad het aantal bevestigde besmettingen naar boven bijgesteld. Met nog eens 325 besmettingen komt het totaal uit op 50.333. De aantallen zijn aangepast na een data-onderzoek dat eind maart is gestart, aldus de verantwoordelijke autoriteiten.

Zij zeggen dat de update ervoor zorgt dat Wuhans informatie over de epidemie transparant is en dat deze data correct zijn, in tegenstelling tot wat critici beweren. Er worden meerdere oorzaken van de hogere aantallen genoemd.

Door de onverwachte drukte in de ziekenhuizen zijn niet alleen personen zonder coronatest naar huis gestuurd, maar zijn ook fouten gemaakt bij de melding van positieve testen. Daarnaast waren dossiers van een aantal overledenen onvolledig.

De autoriteiten zeggen ook dat sommige betrokken partijen, bijvoorbeeld noodhospitalen, niet op het informatienetwerk aangesloten waren en daardoor te laat waren met het doorgeven van cijfers.

Wuhan zwaar getroffen in lockdown

De hoofdstad van de provincie Hubei is zwaar getroffen door het coronavirus, maar inmiddels gaat het er een stuk beter. De lockdown, die elf weken heeft geduurd, is onlangs opgeheven. Het openbare leven in de miljoenenstad komt steeds meer op gang.

Inmiddels zijn wereldwijd meer dan 2,1 miljoen personen met het virus besmet geraakt, blijkt uit een overzicht van de Johns Hopkins Universiteit. Meer dan 145.000 coronapatiënten zijn overleden. Het virus heeft voor zover bekend vooral levens geëist in de Verenigde Staten, Italië, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Het officiële dodental in China ligt op zo'n 4.600. Sinds eind december zijn in het land meer dan tachtigduizend besmettingen vastgesteld. Peking maakt zich op dit moment vooral zorgen over besmette personen die het virus vanuit het buitenland meenemen naar China.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.