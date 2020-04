Mondzorgkoepels roepen tandartsen en orthodontisten op om te wachten met het hervatten van de reguliere zorg. De overkoepelende organisaties willen de overheid meer tijd geven om het gebrek aan beschermingsmiddelen op te lossen, en verwachten dat de persconferentie van premier Mark Rutte op dinsdag 21 april meer duidelijkheid verschaft.

Eerder op de donderdag schreef NU.nl op basis van verkregen mails dat praktijken, onder strikte voorwaarden, de deuren op 20 april weer gingen openen voor reguliere behandelingen. De beslissing was genomen op basis van adviezen van van de mondzorgkoepels, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Volksgezondheid.

De mondzorgkoepels werkten aan een stappenplan waarmee praktijken ingelicht worden over hoe de zorg straks op een veilige manier hervat kan worden. "Het ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten onze leidraad te waarderen, maar heeft ook nadrukkelijk gevraagd om ons eerdere advies, omtrent het hervatten van reguliere werkzaamheden op 20 april, nog even op te schorten", schrijven de koepels in een ledenbrief.

Praktijken worden gevraagd nog even te wachten met het hervatten van behandelingen, tot na de persconferentie van premier Rutte van dinsdag. Vermoedelijk schijnt het kabinet dan meer licht op de zaak en gaat men in op hoe het tekort aan beschermingsmiddelen moet worden opgelost.

Volgens de mondzorgkoepels zijn praktijken klaar om "gepast en verantwoord" de reguliere werkzaamheden te hervatten, "maar het is onze verantwoordelijkheid om gehoor te geven aan het beroep dat gezondheidsminister Martin van Rijn op ons doet."

Het ministerie van Volksgezondheid bevestigde donderdagavond in gesprek met NU.nl dat gesprekken over de datum van het hervatten van reguliere zorg nog gaande zijn.

