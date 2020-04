Zeven grote staten in het oosten van de VS, waaronder New York, hebben de lockdownmaatregelen vanwege de coronacrisis verlengd tot 15 mei. Zij vinden dit de beste manier om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zij wachten hiermee niet op de plannen van president Donald Trump, die de Amerikaanse economie naar verluidt over twee weken weer wil opstarten.

Trump zou volgens ingewijden mikken op een herstart van de economie in de minst getroffen staten rond 1 mei. Hij zou hierover donderdagavond een persconferentie beleggen. De Amerikaanse economie is keihard getroffen door de coronacris; 22 miljoen Amerikanen zijn de afgelopen drie weken hun baan kwijtgeraakt.

Gouverneur Andrew Cuomo van New York maakt als eerste de verlenging van zijn lockdown bekend, ook al toonden recente cijfers aan dat het aantal besmettingen in zijn staat zich stabiliseert.

Hij maakte met zes andere staten aan de oostkust de afspraak om dezelfde lockdowntermijn aan te houden, om een verdere verspreiding van het virus in te dammen.

Ook Los Angeles verlengt de lockdown met een maand

Niet alleen in het oosten van het land hebben staten en steden duidelijk gemaakt geen gehoor te gaan geven aan de doorstartplannen van Trump. De stad Los Angeles maakte afgelopen week ook bekend zeker tot 15 mei de quarantaine van zijn bewoners aan te houden.

Niet alleen gouverneurs hebben hun nadrukkelijke zorgen geuit over de plannen van Trump. Ook virologen en andere medisch experts vinden het onverantwoord om mensen rond 1 mei alweer massaal naar hun werk te laten gaan. Zij stellen allemaal dat er meer tests beschikbaar moeten zijn voordat over zulke versoepelingen kan worden nagedacht.

Trump heeft al een aantal keer toegezegd dat er voldoende tests zouden zijn, maar de praktijk wijst anders uit. De VS betreurt inmiddels 31.000 dodelijke slachtoffers als gevolg van het virus, meer dan welk land ter wereld dan ook.

De VS telt meeste nieuwe werklozen in negentig jaar

De crisis raakt de economie hard; zo'n snelle stijging van het aantal werklozen heeft het land niet meegemaakt sinds de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw. Fabrieken liggen stil, winkels zijn dicht en horeca en theaters hebben hun deuren gesloten.

Trump dweepte de afgelopen drie jaar vooral met zijn overwinningen op economisch gebied en hoopte die statistieken te kunnen gebruiken in zijn herverkiezingscampagne het komende half jaar.

