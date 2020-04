Het verruimen van de testcapaciteit is nog niet voldoende om coronapatiënten, die vermoedelijk van het gelijknamige virus af zijn, op basis van tests weer gezond te verklaren, meldt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag in gesprek met NU.nl.

Nederland kreeg op 27 februari officieel te maken met het coronavrius, toen een 56-jarige man uit de gemeente Loon op Zand de boeken in ging als de eerste bevestigde COVID-19-patiënt binnen de Nederlandse landsgrenzen.

Toentertijd werden de regels van de gezondheidsorganisatie WHO nog strikt gevolgd: men kan pas coronavrij worden verklaard nadat er 24 uur geen symptomen zijn vertoond en er twee negatieve tests zijn afgelegd.

Op 8 maart werd daar vanaf gezien, doordat testcapaciteit schaars was en er prioriteiten gesteld moesten worden. Voortaan werd men na een volle dag zonder klachten als gezond verklaard, zonder extra tests. Alleen bij personen met essentiële beroepen, zoals de zorg, bleef dit noodzakelijk.

Inmiddels is de testcapaciteit opgeschroefd naar een maximum van bijna 30.000 coronatests per dag, doordat veel laboratoria nu over de noodzakelijke middelen beschikken, aldus het RIVM. "Het blijft echter belangrijk om verstandig om te gaan met de testcapaciteit."

Volgens de woordvoerder komt er voorlopig ook nog geen verandering in. "Het testbeleid blijft zich richten op patiënten uit risicogroepen en personen met essentiële beroepen. Dat wordt voorlopig niet veranderd."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.