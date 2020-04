De lockdown in het Verenigd Koninkrijk wordt met ten minste drie weken verlengd. Dat maakte Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab donderdagavond bekend.

Volgens Raab is het aantal besmettingen nog niet zodanig naar beneden gegaan als zou moeten. De lockdown in het land, die vanaf 23 maart geldt, geldt daarom nog ten minste drie weken.

Er zijn volgens de minister indicaties dat de getroffen maatregelen lijken te werken op bepaalde plekken, maar zijn de resultaten nog te inconsistent. Ook neemt het aantal besmettingen op sommige plekken toe. De regering vreest voor een stijging in het aantal infecties als de maatregelen versoepeld zouden worden.

In het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels 13.729 mensen overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus. Dit betreft alleen het aantal personen dat in ziekenhuizen is overleden, het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Volgens statistische modellen loopt het Verenigd Koninkrijk het risico zwaarder geraakt te worden dan Italië en Spanje.

Raab is de officiële plaatsvervanger van premier Boris Johnson, die herstellende is van een besmetting met het coronavirus. Hij heeft daarvoor enige tijd op de intensivecareafdeling doorgebracht. Zijn woordvoerder liet dinsdag weten dat de premier aan het aansterken is op Chequers, het officiële buitenverblijf van de Britse premiers.

