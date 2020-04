Stichting Haarwensen denkt aan een nationale knipdag om bijvoorbeeld jonge kankerpatiënten, die het door de coronacrisis extra zwaar hebben, blij te kunnen maken met pruiken. Dat vertelt woordvoerder Daphne Kuijlenburg donderdag in gesprek met NU.nl.

Ook andere kinderen en jongeren tot achttien jaar, die door een vorm van alopecia areata (kaalhoofdigheid) hun haar verliezen, kunnen rekenen op haarwerken.

De dag zou begin september moeten plaatsvinden, "als de coronacrisis hopelijk onder controle is", aldus Kuijlenburg. Zij benadrukt dat het concept nog in de kinderschoenen staat, maar vertelt dat particulieren zich al via de mail hebben gemeld om het initiatief te steunen.

Het aanmoedigen van mensen om hun haar te doneren na de quarantainetijd, komt niet uit de lucht vallen. "Dit is het ideale moment om je haar aan te laten groeien en het te doneren", redeneert Kuijlenburg. "Nederland kan momenteel sowieso niet naar de kapper."

De kappersbranche wordt als het aan stichting Haarwensen ligt actief bij de actie betrokken. Er zijn diverse kapsalons die gratis knippen voor het goede doel, maar mogelijk worden ook andere regelingen getroffen met overige kapperszaken.

Kuijlenburg: "Zij kunnen bijvoorbeeld donateurs knippen en de geld- en haaropbrengst met ons delen. Onze stichting heeft ook financiële middelen nodig om pruiken af te leveren, maar dergelijke samenwerkingen zijn nog niet zeker."

