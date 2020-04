Verschillende tandartsen en orthodontisten waren van plan per 20 april de deuren van hun praktijken weer te openen voor reguliere behandelingen, bleek uit mails en gesprekken met betrokkenen door NU.nl. Mondzorgkoepels vragen hun leden nu te wachten tot na de persconferentie van premier Mark Rutte op 21 april.

Het oorspronkelijke voornemen om de deuren per 20 april weer te openen was gebaseerd op het eerdere besluit van het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid om tot die datum alle niet-spoedeisende hulp op te schorten.

Mondzorgkoepels hebben daarom een leidraad opgesteld om de tandzorg per 20 april op een veilige manier te kunnen hervatten.

Nadat NU.nl publiceerde dat tandartsen en orthodontisten ook werkelijk van plan waren om de deuren te openen per 20 april, vroegen de mondzorgkoepels in een brief aan hun leden hiermee te wachten. De koepels komen nu na de persconferentie van premier Mark Rutte deze dinsdag met een advies.

"Het ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten onze leidraad te waarderen, maar heeft ook nadrukkelijk gevraagd om ons eerdere advies, omtrent het hervatten van reguliere werkzaamheden op 20 april, nog even op te schorten", schrijven de koepels in een ledenbrief.

Praktijken zouden onder strikte voorwaarden open kunnen

Volgens mails in handen van NU.nl zouden verschillende praktijken 20 april onder "strikte voorwaarden" weer open gaan en zouden alleen niet-coronapatiënten geaccepteerd worden. Als men de afgelopen twee weken symptomen van het virus had vertoond of een huisgenoot ziek was, moest de afspraak geannuleerd worden.

Ter plaatse zouden ook strenge regels gelden: zo zijn poetsruimtes en toiletten gesloten en is het desinfecteren van handen verplicht bij binnenkomst. Ook wordt met klem gevraagd om niet van tevoren aanwezig te zijn, om de noodzakelijke afstand tussen patiënten te bewerkstelligen.

Mondzorgpraktijken verkeren in zwaar weer door coronacrisis

Het hervatten van de reguliere zorg zou betekenen dat de mondzorgpraktijken in rustiger financieel vaarwater terecht komen. Zeker 92 procent van de tandartsen heeft bij mondzorgkoepels aangegeven dat zij vrijwel alle behandelingen hebben opgeschort, maar dat heeft het bijkomende effect dat honderden praktijken faillissementsaanvragen verstuurden, waardoor een op de zeventien Nederlanders zijn of haar tandarts dreigt te verliezen.

Het ministerie van Volksgezondheid kon donderdag in gesprek met NU.nl nog niet bevestigen of de datum waarop alle reguliere mondzorg wordt hervat, alsnog verder wordt uitgesteld. Vermoedelijk geeft het kabinet daar aankomende dinsdag meer duidelijkheid over. "We overleggen nog over deze kwestie."

