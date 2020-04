Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws.

99-jarige Britse veteraan haalt meer dan 12 miljoen pond op voor gezondheidszorg

Een 99-jarige Britse veteraan heeft deze week meer dan 12 miljoen pond (bijna 13,8 miljoen euro) opgehaald door van achter zijn rollator honderd rondjes in zijn achtertuin te lopen. De Brit, Tom Moore, wilde met de actie in eerste instantie 1.000 pond ophalen. Dat bedrag liep flink op, tijdens de laatste rondjes die Moore donderdagochtend liep stond de teller op maar liefst 12.4 miljoen pond.

65 Video 99-jarige veteraan die al miljoenen ophaalde: 'Niet van deze wereld'

Paasoptreden Andrea Bocelli in 24 uur bijna 30 miljoen keer bekeken

Het optreden van Andrea Bocelli op Paaszondag heeft records gebroken: in de categorie klassieke muziek is het optreden de best bekeken livestream op YouTube ooit. Op het hoogtepunt keken 2,8 miljoen mensen, en in de eerste 24 uur na de livestream werd de video 28 miljoen keer bekeken. Woensdag steeg dat aantal naar 35 miljoen.

"Ik ben ontroerd en verheugd dat ik zo'n overweldigende reactie heb ontvangen die onze hoogste verwachtingen heeft overtroffen", aldus Bocelli in een verklaring.

50 miljoen voor internationaal onderzoek coronavaccin

Het kabinet draagt 50 miljoen bij aan internationaal onderzoek naar een coronavaccin. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) woensdag in een kamerbrief.

Met het geld kan de organisatie Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) onafhankelijk onderzoek doen. De organisatie doet dit op basis van donaties.

Honderden nieuwe vrijwilligers bij Luisterlijn tijdens coronacrisis

Afgelopen maand hebben meer dan achthonderd nieuwe vrijwilligers zich gemeld bij de Luisterlijn, waar mensen dag en nacht naar kunnen bellen voor een gesprek. De vrijwilligers gaan aan de slag bij de tijdelijke coronapraatlijn, een extra geopende telefoonlijn voor mensen die tijdens de coronacrisis een praatje willen maken of hun verhaal kwijt willen.

Het aantal gesprekken bij de Luisterlijn is bijna verdubbeld: voor de coronacrisis werden zo'n zeven- tot achthonderd gesprekken per dag gevoerd, nu is dat volgens de Luisterlijn gestegen naar zo'n 1.200.

Creativiteit van toeristische trekpleisters ten tijde van corona

Vind je het vervelend dat je door corona niet meer op bezoek kan bij musea, dierenparken of natuurparken? Veel toeristische trekpleisters hebben een creatieve oplossing bedacht: zo kan er online naar kunst gekeken worden op de website van het Rijksmuseum en kan je virtueel een rondje lopen door de Keukenhof.