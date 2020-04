Nu het aantal coronapatiënten op de intensive care daalt, kan in ziekenhuizen weer worden gedacht aan het verlenen van overige zorg. Maar voordat die overige zorg kan opstarten, moeten coronapatiënten gelijk worden verdeeld over ziekenhuizen, zegt Bas Leerink, hoofd van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Voor de vijfde dag op rij daalde het aantal Nederlandse coronapatiënten op een intensive care (ic). Er liggen nu 1.258 patiënten op een ic en dat is een daling van 21 ten opzichte van woensdag.

Leerink ziet dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen "nog steeds ongelijk" is verdeeld. Volgens hem is met de "meeste partijen" (ziekenhuizen, red.) overeenstemming bereikt om eerst voor een evenredige verdeling te zorgen, voordat overige zorg wordt opgestart.

Voor die verdeling wordt een nieuw platform gebruikt: het landelijk platform voor zorgcoördinatie. "Met het it-systeem zijn we nu aan het schaduwdraaien en dat kunnen we langzaam ook echt gaan gebruiken", aldus Leerink.

Het hoofd van het LCPS verwacht dat het systeem gefaseerd kan worden opgestart. "Het zal geen maanden duren voor dat gebeurt, maar weken."

'Ziekenhuizen houden hun adem in'

Donderdag zijn er acht verplaatsingen (vijf ic-patiënten) geweest van patiënten naar andere ziekenhuizen. Volgens Leerink is dat niet veel en hij ziet aan die cijfers dat ziekenhuizen "hun adem inhouden" voor de evenredige verdeling van coronapatiënten gaat beginnen. "

"Maar het is echt belangrijk om patiënten te verplaatsen, zodat iedereen aan non-COVID-zorg kan beginnen. Er zijn regio's waar meer COVID-patiënten binnenkomen dan ergens anders."

Leerink wil dat die patiënten eerlijk over ziekenhuizen in heel het land verdeeld worden, "anders zouden patiënten in bepaalde regio's geen zorg kunnen krijgen".

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), duurt het "de nodige weken" voor de reguliere zorg in ziekenhuizen volledig op gang is. "We moeten alles tegelijkertijd opstarten en het duurt even voor die trein op gang kan komen."

