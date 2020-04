Terwijl meerdere landen hun burgers aanraden om mondkapjes te dragen in de publieke ruimte om coronabesmettingen tegen te gaan, begint ook de Tweede Kamer zich af te vragen of het niet tijd wordt om een vorm van mondbescherming in Nederland te introduceren. Volgens premier Mark Rutte kan dat een rol spelen bij de versoepeling van de maatregelen, maar hij waarschuwde er wel voor dat "het mondkapje geen alternatief is voor de anderhalvemetersamenleving".

Bovendien lijkt een versoepeling van de maatregelen er voorlopig niet aan te komen. Want hoewel het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) afneemt en de vraag opkomt of het kabinet volgende week zal aankondigen de samenleving weer een beetje te openen, tempert de premier opnieuw de verwachtingen. "Ik ben zelf echt helemaal niet zo vrolijk over de cijfers", zei Rutte donderdag in het Kamerdebat over de aanpak van de coronacrisis.

Dat betekent niet dat er niet wordt nagedacht over een exitstrategie. Het kabinet komt volgende week met een besluit over de het al dan niet verlengen van de coronamaatregelen.

Ook het gebruik van mondkapjes wordt overwogen, al worstelt het kabinet met de vraag of het geen "schijnveiligheid" creëert. Het gevaar bestaat dat mensen met verkoudheidsklachten eerder naar buiten gaan met alle gevolgen van dien. 1,5 meter afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij coronaklachten blijft de komende tijd essentieel.

Tegelijkertijd kan het mondkapje wel een uitkomst bieden om contactberoepen als kappers weer aan de slag te helpen. Maar Rutte waarschuwde er ook voor dat het verloop van de coronacrisis zich moeilijk laat voorspellen. "We hebben niet een vaste routeplanner hoe we van A naar B komen." Toch wil de Kamer dat het kabinet onderzoekt in hoeverre mondbedekking kan helpen bij het indammen van COVID-19.

Grote zorgen over sterftecijfers in verpleeghuizen

Wat voor soort mondbescherming eventueel moet worden ingezet is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Nederland kampt met een tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen.

In het laatste advies van het Outbreak Managment Team (OMT) stellen de deskundigen dat de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen en de beperkte testcapaciteit een rol hebben gespeeld bij de verspreiding van het virus in verpleeghuizen. De vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde Virenso maakte eerder op de dag bekend dat in de periode van 1 april tot 14 april het aantal bewoners van verpleeghuizen dat is overleden ruim vervijfvoudigd is.

PVV-leider Geert Wilders sprak van een "slagveld". "Wat als er wel op tijd getest was en het zorgpersoneel wel beschermd was?" Jesse Klaver (GroenLinks) herinnerde eraan dat de maatregelen erop gericht waren om juist de ouderen te beschermen. "Maar de verzorgingshuizen zijn de nieuwe brandhaarden geworden", zei hij.

"Is het verstandig geweest om zorgpersoneel onbeschermd aan het werk te sturen?

Wilders verwees naar een publicatie van de Volkskrant waaruit blijkt dat Nederland in februari heeft meegeholpen aan een vlucht vol medische beschermingsmiddelen vanuit Nederland naar China. "Dat vliegtuig had nooit mogen vertrekken."

Premier Rutte verdedigde het besluit en vindt niet dat het kabinet, ook met de kennis van nu, had moeten ingrijpen. Volgens Rutte ging het om een humanitaire vlucht met particulier ingezamelde beschermingsmiddelen. Bovendien zou een blokkade toen gevolgen kunnen hebben voor bestellingen van mondkapjes uit China van nu.

Kamer ziet nog steeds tekorten

Want tekorten aan beschermingsmiddelen zijn er nog steeds. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde vorige week aan de schaarste aan beschermingsmiddelen voortaan landelijk te coördineren en de beschikbare bescherming ook met de verpleeghuiszorg en de thuiszorg te delen.

Voor een deel van de Kamer is dat onvoldoende. Onder meer PvdA, SP, PVV en GroenLinks vragen zich af waarom Nederland in vergelijking met andere landen zo ver achterloopt met de testcapaciteit en de bescherming van zorgpersoneel. Rob Jetten (D66): "Het is heel frustrerend dat we al een tijdje horen dat het binnen enkele weken geregeld zou zijn."

Op de vraag wanneer al het zorgpersoneel verzekerd is van de juiste bescherming kon minister Hugo de Jonge ook deze week geen uitsluitsel geven. "Ik kan er geen datum op plakken", aldus De Jonge

