Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt donderdag in de dagelijkse update 181 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Dat is minder dan een dag eerder (189) en meer dan een week eerder (148). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is met 182 licht verder gedaald.

Belangrijke kanttekening is dat de sterfgevallen en ziekenhuisopnames niet allemaal in de laatste 24 uur hebben plaatsgevonden. Sommige patiënten worden pas dagen later gemeld bij het RIVM.

Woensdag was al een flinke toename te zien in de dagelijkse update van het RIVM. Dit zou ermee te maken kunnen hebben dat veel van de sterfgevallen en ziekenhuisopnames van vrijdag, zaterdag, zondag en maandag (Tweede Paasdag) pas dinsdag in de administratie werden verwerkt. Of die vertraging ook heeft doorgewerkt naar de cijfers van donderdag, is nog onduidelijk.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (182) was beduidend minder dan een week eerder (237) en iets lager dan de cijfers van woensdag (188). De dalende trend die begin april begon zet zich daarmee door.

In totaal zijn 29.214 (+1.061) personen positief getest op het coronavirus. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet alle coronapatiënten zich kunnen laten testen. De geteste personen zijn vooral zorgmedewerkers, ziekenhuispatiënten, bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen en andere kwetsbare personen.

COVID-patiënten in zeker een derde van verpleeghuizen

Het RIVM schat dat ongeveer een derde van de verpleeghuizen in Nederland ten minste één patiënt met COVID-19 heeft. In de afgelopen dagen zijn daar niet veel nieuwe verpleeghuizen bij gekomen, maar verspreidt het virus zich wel binnen de instellingen waar het al is aangetroffen.

Eerder op donderdag maakten het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat de sterfte onder bewoners van institutionele huishoudens - zoals verpleeghuizen en andere zorginstellingen, maar ook asielzoekerscentra en gevangenissen - bijna is verdubbeld ten opzichte van de eerste tien weken van dit jaar.

