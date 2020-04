Tom Moore, een 99-jarige Britse oorlogsveteraan, heeft donderdag 12,4 miljoen pond (ruim 14 miljoen euro) ingezameld voor de gezondheidszorg in het land. Moore wilde in eerste instantie 1.000 pond ophalen door voor zijn honderdste verjaardag vanachter zijn rollator honderd rondjes in zijn achtertuin te lopen.

De actie werd echter wereldwijd opgemerkt en met meer dan 620.000 donaties haalde de veteraan in totaal dus ruim 12 miljoen pond op. De veteraan liep donderdagochtend de laatste tien rondjes van 25 meter in de achtertuin van zijn huis in het Engelse Bedfordshire.

"Ik wil iedereen bedanken die zich heeft aangemeld bij de National Health Service", aldus de veteraan. "Iedere cent die ze krijgen, verdienen ze."

Moore wil met de actie zijn dankbaarheid tonen voor de goede behandeling die hij heeft gekregen voor zijn gebroken heup. Het geld gaat naar de gezondheidsmedewerkers die het door het coronavirus zwaar hebben.

65 Video 99-jarige veteraan die al miljoenen ophaalde: 'Niet van deze wereld'

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.