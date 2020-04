Het inreisverbod naar het Schengengebied is verlengd tot en met 15 mei, zo meldt de Koninklijke Marechaussee donderdag. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen van mensen buiten het gebied naar bijvoorbeeld Nederland niet worden toegestaan.

De Schengenlanden vormen samen een groot deel van de Europese Unie (EU).

Handelsroutes blijven wel geopend en het inreisverbod geldt niet voor EU-burgers en hun familie, mensen met een verblijfsvergunning, medisch personeel, vrachtwagenchauffeurs, diplomaten, bepaalde onderzoekers en grenswerkers.

De maatregel was eerder op 18 maart genomen en zou in principe dertig dagen duren, maar er is nu toch besloten om te verlengen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

