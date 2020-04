De sterfte onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen is in de periode van 30 maart tot 5 april bijna verdubbeld ten opzichte van het sterftecijfer dat gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar gemeten werd. Dat melden het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag op basis van de sterftecijfers per week.

De eerste tien weken van dit jaar, dus voor het coronavirus Nederland bereikte, stierven gemiddeld 797 mensen per week in institutionele huishoudens.

Begin april is echter te zien dat er naar schatting 1.485 bewoners van institutionele huishoudens zijn overleden. Onder institutionele huishoudens vallen bijvoorbeeld ook gevangenissen en asielzoekerscentra.

Het was al bekend dat in april tot en met week 10 (2 tot en met 8 maart) gemiddeld 3.132 mensen per week overleden, in de week van 30 maart tot en met 5 april (week 14) overleden ongeveer 5.100 mensen. De stijging is vooral te zien bij tachtigplussers.

RIVM kijkt uiteindelijk vooral naar oversterfte

Het RIVM kijkt, net zoals bij een griepgolf, uiteindelijk vooral naar de cijfers van de oversterfte. De dagelijkse update is overigens wel belangrijk voor de statistieken en bevat de cijfers van het aantal doden van wie zeker is dat er een coronabesmetting was.

Dit aantal door het RIVM geregistreerde overledenen omvat tot nu toe ongeveer de helft van de totale oversterfte.

