Ongeveer 3 procent van de Nederlanders heeft een antistof ontwikkeld tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een nog te publiceren onderzoek onder bloeddonoren, meldt RIVM-baas Jaap van Dissel donderdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen van COVID-19.

Het gaat om een onderzoek van Sanquin Bloedvoorziening. Zij hebben gekeken naar het percentage Nederlanders plasma- en bloeddonoren die antistoffen hebben ontwikkeld tegen het virus.

Van een aantal geteste personen weten ze uit eerdere bemonstering dat ze nog negatief waren.

Er wordt nog in kaart gebracht of de personen ook allemaal een herinnering hebben aan de infectie. De organisatie begon in eind maart met het onderzoek.

Van Dissel benadrukt dat het onderzoek nog gaande is, hij hoopt dat het binnenkort internationaal wordt gepubliceerd.

"Als je door je oogharen kijkt, dan heeft ongeveer 3 procent antistoffen tegen het coronavirus ontwikkeld. Als je dan terugrekent in aantallen betreft dat enkele honderdduizenden Nederlanders", aldus Van Dissel.

Het percentage antistoffen verschilt per leeftijdsgroep. Bij 18 tot 20-jarigen (688 personen) gaat het om 3,6 procent, en daalt gestaag naarmate de geteste personen ouder zijn. Bij de groep tussen de 71 en 80 jaar werd bij niemand antistoffen gevonden, het ging hierbij om slechts tien personen

Personen die zijn hersteld van het coronavirus, hebben "enige mate van immuniteit", zei de RIVM-baas. Daarmee herhaalde hij zijn eerdere vermoeden dat niet iedereen immuun is die het virus heeft gehad.

Het is ook niet bekend hoe lang personen immuun blijven als ze het virus hebben gehad.

