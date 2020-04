De zomervakantie voor leerlingen moet dit jaar mogelijk korter worden om de leerachterstand in te halen die is ontstaan door de coronamaatregelen. Dat adviseert de Onderwijsraad donderdag aan het kabinet, zo meldt het AD.

Als scholen dit schooljaar niet meer open kunnen, zou de zomervakantie eerder kunnen beginnen en eerder eindigen, zo stelt voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad. Veel ouders en docenten klagen volgens haar nu al over de hoge werkdruk die onderwijs op afstand met zich meebrengt.

Ook kan het kabinet overwegen om in het volgend schooljaar de lesdagen te verlengen zodat er meer tijd is om de onderwijsachterstand in te halen.

Het kabinet denkt al om zogenaamde zomerscholen op te tuigen waar leerlingen van basis- en middelbare scholen en mbo'ers op vrijwillige basis hun kennis kunnen bijspijkeren. Volgens Hooge is een paar uurtjes rekenen of taal echter niet genoeg. "Die scholen moeten niet alleen gericht zijn op leren, maar ook op spelen, cultuur en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen."

Komende dinsdag besluit het kabinet hoogstwaarschijnlijk of de scholen ook na de meivakantie dicht zullen blijven. Als de scholen open mogen, dan valt de schade te overzien, denkt Hooge. "Leerachterstanden zijn dan nog makkelijk weg te werken."

