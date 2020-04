Begin mei kunnen de intensive cares weer op reguliere kracht draaien. Dat schrijft het Outbreak Management Team (OMT) donderdag in een brief aan het ministerie voor Volksgezondheid, zo meldt RTL Nieuws.

Volgens de brief zou op 1 mei nog 1.200 mensen een ic-bed nodig hebben, en dat betekent dat de ic's weer op reguliere kracht kunnen draaien. 700 van die 1.200 bedden zouden nodig zijn voor een COVID-19-patiënt.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn de afgelopen weken alle ic's uitgebreid , momenteel zijn er 2.400 bedden beschikbaar.

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de ic is woensdag voor de vierde dag op rij gedaald. In totaal liggen 1.279 patiënten op de intensive care. In vier dagen tijd is het totaal aantal coronapatiënten dat intensieve zorg nodig heeft met meer dan honderd gedaald.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voorspelde woensdag dat "het zes tot acht weken zou duren voordat we in Nederland uitkomen op een ic-bezetting die we normaal gesproken gemiddeld hebben in Nederland."

