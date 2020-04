De Nederlandse regering draagt voor 50 miljoen euro bij aan internationale onderzoek naar een coronavaccin. Dat schrijft minister van volksgezondheid Hugo de Jonge woensdag in een Kamerbrief (PDF).

Het bedrag gaat naar de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), een organisatie die onafhankelijk onderzoek naar vaccins financiert via donaties. Volgens De Jonge is CEPI een "innovatief wereldwijd partnerschap tussen openbare, particuliere, filantropische en maatschappelijke organisaties."

CEPI denkt dit jaar 875 miljoen dollar (804 miljoen euro) nodig te hebben voor onderzoek, een bedrag dat inmiddels voor zo'n 80 procent binnen is, vooral door donaties van lidstaten van de Europese Unie.

Volgens De Jonge is in 2021 nogmaals een bedrag nodig voor de ontwikkeling van een vaccin dat kan oplopen tot een miljard dollar. Hij heeft aan dat Nederland ook in de volgende onderzoeksfase zal investeren.

Het zo snel mogelijk ontwikkelen van een veilig en effectief vaccin tegen COVID-19 heeft volgens De Jonge de hoogste prioriteit. De Jonge erkent in de brief dat het ontwikkelen en produceren van een vaccin een "complex internationaal traject" is. Om de Nederlandse kennis, ervaring en faciliteiten zo doelmatig mogelijk in te zetten, heeft hij speciaal gezant Feike Sijbersma gevraagd om zich ook in te zetten voor de ontwikkeling van een vaccin.

Sijbersma, voormalig topman van chemie- en technologiebedrijf DSM, is drie weken geleden door het kabinet aangesteld als speciaal coronagezant om te onderzoeken hoe de testcapaciteit kan worden opgevoerd.

