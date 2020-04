Het dodental in de Verenigde Staten als gevolg van het coronavirus is woensdag opgelopen met 2.371. Nog niet eerder zijn er dagelijks zo veel doden gemeld. Volgens president Donald Trump lijkt de piek van besmettingen echter voorbij.

President Donald Trump merkte in zijn dagelijks persbriefing op dat de cijfers laten zien dat de piek van nieuwe besmettingen met het coronavirus voorbij lijkt te zijn. Hij zal donderdag nieuwe richtlijnen bekend maken hoe de economie van de Verenigde Staten weer op gang te brengen.

Gouverneurs van zo'n twintig staten die relatief minder zijn getroffen door de coronavirusuitbraak denken dat ze hun economieën weer op kunnen starten rond 1 mei, zegt een topambtenaar van het ministerie van volksgezondheid woensdag.

'New York krijgt grip op uitbraak'

In de zwaarst getroffen staat New York is het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt voor de tweede achtereenvolgende dag afgenomen. Gouverneur Andrew Cuomo ziet dat als een teken dat ze grip krijgen op de uitbraak en het ergste achter de rug lijkt. New York stuurt inmiddels beademingsapparatuur naar andere staten.

Cuomo benadrukt echter dat de crisis pas voorbij is als er over 12 tot 18 maanden een vaccin is. Hij is wel bezig met een plan om de economie in zijn staat langzaam weer op gang te krijgen. Een voorwaarde is dat er op grote schaal een snelle test beschikbaar moet zijn, en dat kan volgens Cuomo niet zonder federale steun vanuit Washington.

Meer dan 30.000 coronadoden in VS

In de VS zijn inmiddels meer dan 30.800 mensen overleden aan COVID-19. Het eerste dodelijke slachtoffer in de Verenigde Staten viel op 29 februari. Het duurde 38 dagen tot de 10.000 werd bereikt. Negen dagen later werd de grens van 30.000 overschreden.

Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger, omdat veel mensen thuis of in zorgcentra overlijden zonder getest te zijn op het virus.

