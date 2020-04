Het kabinet komt dit weekend met een voorselectie van apps die het mogelijk gaat inzetten in de strijd tegen het coronavirus, maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdagavond bekend.

Het gaat om een selectie van ongeveer vijf initiatieven. Het kabinet hoopt volgende week een "goed voorstel" voor officiële corona-apps te kunnen presenteren.

Het kabinet kondigde vorige week aan twee apps in te willen zetten. Met één app moet het mogelijk zijn om te achterhalen bij wie besmette coronapatiënten in de buurt zijn geweest. De andere app moet het voor mensen makkelijker maken om vanuit hun huis in contact te komen met een medisch deskundige.

Het ministerie van Volksgezondheid ontving in het afgelopen weekend 750 voorstellen, maakte De Jonge bekend."Daarvan maken wij een selectie die voldoet aan onze criteria", zei De Jonge.

Nadat de voorstellen zijn teruggebracht tot ongeveer vijf, worden deze plannen openbaar gemaakt. Op zaterdag en zondag kan iedereen de voorstellen bekijken "om die met elkaar te toetsen".

Hij verwacht volgende week met de eerste voorstellen te komen, al kon hij nog niet zeggen wanneer de apps klaar voor gebruik zullen zijn.

Kamer volgt corona-apps met kritiek

Vanuit de Tweede Kamer klinkt er kritiek op de haast waarmee het kabinet de app ontwikkelt. Een meerderheid van de Kamer staat open voor corona-apps, maar dan wel onder strenge voorwaarden. Zo moet de app mag het zo min mogelijk inbreuk op grondrechten maken, mag het niet verplicht worden en moet het tijdelijk zijn.

Maar volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven gaat het kabinet te hard. "Met de haast waarmee het kabinet de app ontwikkelt bestaat het gevaar dat er fouten zullen worden gemaakt", zegt hij.

Ook vraagt hij zich af waar de onderbouwing van het plan om de app te lanceren blijft. "Om de app te doen slagen moet je voldoende testresultaten hebben. Wanneer kan er op grote schaal getest worden zodat de app ook echt nut heeft." Daarnaast wil de D66'er ook duidelijkheid over de haalbaarheid, want het is niet duidelijk hoeveel mensen de app moeten installeren en of mensen ook daadwerkelijk melding zullen doen als zij besmet zijn het virus.

Samen met GroenLinks heeft Verhoeven een hoorzitting aangevraagd om advies in te winnen van verschillende deskundigen. "We zien dat overheden tijdens crises verregaande bevoegdheden creëren die vervolgens niet worden teruggedraaid. Ik wil geen app waarbij de overheid mensen gaat controleren. We hebben bij SyRI gezien hoe fout dat kan gaan", aldus Verhoeven.

Deze week waarschuwden zestig wetenschappers voor de gevaren van corona-apps. Zij spraken de angst uit dat de app de drempel zal verlagen om in de toekomst vergelijkbare technologieën te introduceren die tornen aan grondrechten.

De Jonge zei de zorgen goed te kunnen begrijpen en benadrukte open te staan voor kritiek. "We kunnen leren van de critici", aldus de bewindsman. "Zonder vertrouwen van de samenleving gaat het niet lukken."

Rutte: Nog geen besluit over verlenging maatregelenpakket

Premier Mark Rutte kon nog niet vooruitlopen op een eventuele verlenging of versoepeling van de coronamaatregelen. "Blijven we in de lockdown, of gaan we langzamerhand naar het versoepelen van een paar maatregelen? Die vraag is logisch", zei Rutte.

Hij ziet positieve ontwikkelingen waar het merendeel van de Nederlanders de regels goed naleeft waardoor de waardoor de druk op de intensive care afneemt. Tegelijkertijd herhaalde hij zijn oproep om vol te houden, omdat verslapping zal leiden tot een nieuwe piek. "We moeten oppassen dat we het virus niet weer zuurstof geven."

Het kabinet maakt op 21 april bekend hoe Nederland de komende tijd met het virus zal moeten omgaan. De premier herhaalde zijn boodschap dat hij de normale samenleving, zoals we dat voor de corona-uitbraak kenden, "niet snel ziet terugkeren". Volgens de premier moet Nederland zich voorbereiden op het nieuwe normaal van de anderhalvemetersamenleving, een samenleving waar 1,5 meter de norm wordt.

Hoe die samenleving ingericht moet worden, gaat volgens Rutte gepaard met dilemma's; als de scholen en kantoren weer opengaan, hoe ga je dan om de drukte in het openbaar vervoer? "Het gaat om de verdeling van de schaarse ruimte", zei Rutte. "We moeten op zoek naar de juiste balans."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.