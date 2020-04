Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar om de cultuursector te ondersteunen die hard is getroffen door het coronavirus. Het pakket moet instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector door de coronacrisis loodsen, laat minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) woensdag weten.

Het geld gaat in eerste instantie naar hogere subsidies voor belangrijke cultuurinstellingen.

Ook krijgen instellingen en festivals die voor meerdere jaren worden betaald uit de rijkscultuurfondsen hulp. Uit die fondsen wordt onder andere architectuur, beeldende kunst, erfgoed, film, letteren, en podiumkunsten betaald.

Tot slot krijgen cultuurinstellingen in de regio's zoals gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters steun.

Private partijen die werken in de cultuursector krijgen de mogelijkheid om eenvoudiger geld te lenen. Het gaat dan om vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries. Zij kunnen aankloppen bij Cultuur+Ondernemen, een kenniscentrum voor ondernemers in de cultuursector.

Alleen hulp als gebruik wordt gemaakt van bestaand noodpakket

De voorwaarde is wel dat deze ondernemers al maximaal gebruik hebben gemaakt van het noodpakket dat het kabinet op 17 maart presenteerde.

Dat gaat onder meer over loonsubsidie voor werkgevers om personeel zoveel mogelijk in dienst te houden, de bijstandsmaatregel voor zzp'ers, de 4.000 euro voor ondernemers en het later betalen van belastingen.

"Cultuur doet ertoe. Juist in deze tijd van crisis blijkt hoe belangrijk kunst is: om troost, afleiding en hoop te bieden", laat Van Engelshoven in een reactie weten. "Ook het kabinet is daarvan doordrongen en stelt daarom extra geld beschikbaar boven op de generieke maatregelen."

De bewindsvrouw kreeg eerder op woensdag op Twitter kritiek op haar uitspraak dat het seizoen voor de cultuursector verloren is. "De omzetderving is vele malen groter dan we ooit kunnen oplossen. Daar moeten we ook reëel in zijn", aldus Van Engelshoven in een interview met platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT).

Het kabinet schoot de cultuursector al eerder te hulp. Zo mochten rijksmusea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf de huur drie maanden uitstellen, het kabinet riep gemeenten en provincies op dat voorbeeld te volgen.

