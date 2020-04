België en Duitsland gaan allebei hun coronamaatregelen verlengen tot 3 mei, dat maakten Belgische premier Sophie Wilmès en Duitse bondskanselier Angela Merkel woensdag bekend in eigen persconferenties. Wel komen er in beide landen enkele versoepelingen, zoals het openen van bepaalde winkels.

In België mogen tuincentra en doe-het-zelf-zaken de deuren weer openen, mits zij speciale maatregelen nemen. In Duitsland mogen winkels kleiner dan 800 vierkante meter, evenals autohandelaren en boekwinkels, weer opengaan, zolang mensen daar 1,5 meter afstand houden.

Duitse hotels en restaurants blijven gesloten, omdat hier volgens Merkel niet kan worden gecontroleerd of mensen op gepaste afstand kunnen blijven. Na 3 mei moeten de scholen in Duitsland stapsgewijs weer gaan lesgeven, wat begint bij de hoogste klassen van het basisonderwijs, evenals eindexamenklassen.

De Belgische Wilmès heeft woensdag niets over de scholen in haar land gezegd, maar volgens De Morgen wil de Vlaamse minister van onderwijs Ben Weyts volgende week hier meer duidelijkheid over geven. Volgende week moet er in België ook een nieuw veiligheidsberaad plaatsvinden om te bepalen wat er na 3 mei moet gaan gebeuren. Hierbij hoopt premier Wilmès op versoepeling.

Beide landen willen gebruik mondkapjes aanmoedigen

Als maatregelen in België versoepeld gaan worden, moeten burgers wel meer toegang krijgen tot mondkapjes, voor situaties waarin afstand houden moeilijk is, meent Wilmès. Daarvoor moet de inkoop en productie van de kapjes worden opgeschaald. Duitse bondskanselier Merkel raadt de bevolking nu al met klem aan om mondkapjes te dragen.

In beide landen worden grote evenementen tot september geschrapt, zoals voetbalwedstrijden met publiek. In België wordt onderzocht of wedstrijden zonder publiek een mogelijke oplossing hiervoor zijn.

