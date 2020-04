Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care (ic) is voor de vierde dag op rij gedaald. In totaal 1.279 patiënten liggen op de intensive care, maakt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), woensdagmiddag bekend.

Het aantal ic-patiënten is ten opzichte van dinsdag met 24 gedaald. In vier dagen tijd is het totaal aantal coronapatiënten dat intensieve zorg nodig heeft met meer dan honderd gedaald.

Net als maandag en dinsdag liggen er 55 Nederlandse patiënten op een intensivecareafdeling van een Duits ziekenhuis.

"Als we de daling in dit tempo doorzetten - en we hopen te versnellen - dan duurt het zes tot acht weken voordat we in Nederland uitkomen op een ic-bezetting, die we normaal gesproken gemiddeld hebben in Nederland", aldus Kuipers.

'Non-COVID-zorg' weer opgestart

Om op de intensive care ruimte te maken voor coronapatiënten zijn niet acute ic-opnames de afgelopen weken uitgesteld. Patiënten kunnen de eerder genoemde zes tot acht weken niet wachten, stelt Kuipers. Daarom wordt de "non-COVID-zorg" weer opgestart. Coronapatiënten worden daarbij evenredig verspreid over alle regio's.

Kuipers noemt het een "blok van uitgestelde zorg" die de komende tijd allemaal ingehaald moet worden. "Er zijn nu mensen die wachten op een operatie en die een aandoening hebben waar je niet nog drie maanden mee moet wachten."

Normaal gesproken zijn er 1.150 ic-bedden in Nederland. Gemiddeld liggen daar elk moment ruim achthonderd patiënten op. Woensdag liggen er 365 niet het met coronavirus besmette ic-patiënten. "Ongeveer 450 minder dan normaal dus", aldus Kuipers.

'Maatregelpakket kan nog niet worden versoepeld'

Omdat de komende tijd de niet-coronazorg weer wordt opgestart en dus de bezetting op de intensive care zal stijgen, kan het maatregelpakket volgens Kuipers nog niet worden versoepeld.

Kuipers wilde zich woensdag niet uitlaten over wanneer het wel het juiste moment is de maatregelen te versoepelen. Eerder zei hij dat daarvoor het aantal coronapatiënten op de ic in ieder geval onder de duizend moet komen.

