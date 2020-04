Jeugdzorg Nederland ziet het aantal meldingen over kindermishandeling niet toenemen door de coronacrisis, laat een woordvoerder woensdag aan NU.nl weten na een rondgang door persbureau ANP. Wel vreest Jeugdzorg dat problemen onopgemerkt blijven.

Ook de Raad voor de Kinderbescherming ziet volgens het ANP geen toename in het aantal meldingen. De raad was voor NU.nl niet bereikbaar voor een reactie.

Door de coronamaatregelen komen huishoudens onder druk te staan, waardoor Jeugdzorg wel bezorgd is over de situatie in gezinnen die al problemen hadden.

"We proberen wel extra aandacht aan deze gezinnen te geven, maar het is allemaal maatwerk. Wat voor het ene gezin werkt, werkt niet voor het andere gezin", benadrukt Jeugdzorg Nederland.

Vanwege de maatregelen moeten jeugdhulpverleners hun handelwijze aanpassen en bijvoorbeeld meer beeldbellen. "Wanneer het echt nodig is, gaan we wel langs. Maar dan wel met de nodige voorzorgsmaatregelen."

Onlangs bleek dat de Kindertelefoon aanzienlijk meer gesprekken met bezorgde kinderen voert. "Dit zijn echter vooral zorgen die kinderen hebben. Hierbij is nog geen toename in het aantal daadwerkelijke incidenten gezien."

Artsen bezorgd over kinderen in onveilige thuissituaties

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) luidde vrijdag nog de noodklok, omdat dat steeds minder kinderen zich vanwege de coronamaatregelen melden op de spoedeisende hulp (SEH).

Dit kan deels komen doordat de kinderen niet naar school gaan en niet sporten. Maar ook minder kinderen in onveilige thuissituaties komen langs bij de spoedeisende hulp. Het signaleren van mishandeling behoort tot de kerntaken van een SEH-arts, maar dat wordt bemoeilijkt als kinderen die hulp nodig hebben thuis worden gehouden.

