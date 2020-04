Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt woensdag in de dagelijkse update 189 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Dat is meer dan een dag eerder (122) en een week eerder (147), wat mogelijk komt door een vertraagde registratie rond Pasen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is met 188 verder gedaald.

Tot nu toe was het aantal meldingen steeds het grootst op dinsdag. Dat komt volgens het RIVM doordat veel sterfgevallen en ziekenhuisopnames van vrijdag, zaterdag en zondag op maandag in de administratie werden verwerkt.

Maandag was het echter ook Tweede Paasdag, waardoor de piek deze week naar woensdag lijkt te zijn verschoven.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek vorige week dat het totale aantal sterfgevallen door het coronavirus in Nederland mogelijk twee keer hoger is dan in de cijfers van het RIVM, wat onder meer komt door haken en ogen bij het linken van sterfgevallen buiten ziekenhuizen aan het coronavirus.

Aantal ziekenhuisopnames zet daling door

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 188, waarmee de daling die begin april begon zich doorzet. Volgens het RIVM wijst dit erop dat de coronamaatregelen werken.

In totaal zijn 28.153 (+734) personen positief getest op het coronavirus. Het werkelijke aantal infecties ligt hoger, omdat niet alle coronapatiënten zich kunnen laten testen. De geteste personen zijn vooral zorgmedewerkers, ziekenhuispatiënten, bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen en andere kwetsbare personen.

