Internationaal wordt woensdag met consternatie gereageerd op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de bijdrage van zijn land aan de gezondheidsorganisatie WHO te bevriezen tijdens een pandemie.

De WHO zelf heeft nog niet gereageerd, maar VN-secretaris-generaal António Guterres zei dat dit niet het moment is om te tornen aan de financiering van de gezondheidsorganisatie. "Nu is het tijd voor eenheid en voor solidaire samenwerking van de internationale gemeenschap om dit virus en zijn verpletterende gevolgen te stoppen", liet hij weten in een verklaring.

EU-buitenlandchef Josep Borrell schreef op Twitter dat Trump "geen reden" had om de betalingen aan de WHO te bevriezen en dat hij de Amerikaanse stap "diep betreurt". De WHO is volgens hem tijdens de coronacrisis "meer nodig dan ooit".

China spoort de VS aan om aan zijn verplichtingen jegens de WHO te voldoen. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de COVID-19-pandemie zich op een kritiek punt bevindt en dat het besluit van Washington wereldwijde gevolgen kan hebben.

Rusland noemde het besluit van Trump "heel alarmerend" en een "voorbeeld van een heel egoïstische benadering door de Amerikaanse autoriteiten".

De conservatieve Australische premier Scott Morrison zei begrip te hebben voor de Amerikaanse kritiek op de WHO, maar "het kind niet met het badwater te willen weggooien".

'Uitbraak twintig keer groter door WHO'

Trump kondigde de bevriezing van de WHO-bijdrage dinsdag aan. De VN-organisatie verspreidde Chinese "desinformatie" over het coronavirus en zorgde er zo voor dat de wereldwijde uitbraak "twintig keer groter" werd dan anders het geval was geweest, zei de president.

Hij beschuldigt de WHO er onder meer van dat ze meldingen over een nieuw virus in de Chinese stad Wuhan niet goed heeft onderzocht.

De Amerikaanse president krijgt in eigen land veel kritiek voor de trage en ontoereikende opstelling van zijn regering in de coronacrisis, tot grote woede van Trump.

79 Video Trump trekt stekker uit financiering WHO

Trump heeft verkiezingen in achterhoofd

De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november spelen een grote rol bij de beeldvorming over de crisis in de VS. Trump rekende voor zijn herverkiezing op de economie, die voor de uitbraak uitstekend draaide. Het coronavirus sloeg die pijler van zijn campagnestrategie weg.

De Democraten leggen de schuld voor de schuld van de crisis volledig bij Trump, terwijl de Republikeinen proberen die af te wentelen op de Democraten, kritische media, kritische Amerikaanse gouverneurs, China en de WHO. Peilingen suggereren dat de partij die in de publieke opinie het beste uit de crisis komt, waarschijnlijk zal winnen in november.

Prijzen, aanvallen, prijzen

Opvallend is dat Trump China afwisselend aanvalt en prijst. Eind maart liet hij bijvoorbeeld nog weten veel respect te hebben voor de Chinese aanpak van de coronacrisis.

De andere kant van de medaille is dat Chinese staatsmedia recent bijdroegen aan de verspreiding van de complottheorie dat het virus van Amerikaanse makelij is. Westerse inlichtingendiensten en media hebben vastgesteld dat China inderdaad besmettings- en dodencijfers manipuleert.

De twee grootmachten hebben een gespannen relatie - niet alleen vanwege het coronavirus, maar ook door de handelsoorlog die ze tegen elkaar voeren.

