De eerste scholen en kinderdagverblijven in Denemarken mochten woensdag weer open. In enkele dagen tijd moeten alle scholen weer geopend zijn. Daarmee is Denemarken het eerste Europese land dat de scholen weer opent. Aan de heropening zijn echter strikte voorwaarden gesteld.

Scholen in Denemarken openen woensdag hun deuren voor kinderen in de eerste tot de vijfde klas. Oudere kinderen krijgen de komende tijd nog thuisonderwijs. Sommige scholen konden woensdag nog niet open, omdat die meer tijd nodig hebben om de vereiste maatregelen te treffen.

De schooldagen van de kinderen zien er niet hetzelfde uit als voor de uitbraak. Er zijn strikte voorwaarden gesteld aan de opening van de scholen in het land. Zo moet er minstens 2 meter tussen de tafels van leerlingen zitten en mogen alleen kleine groepen gelijktijdig pauzeren.

Ook de gebruikelijke maatregelen, zoals afstand houden en het meermaals wassen van handen worden streng nageleefd. Leerlingen moeten daarnaast zoveel mogelijk buiten zijn. Kinderen mogen geen eigen speelgoed meer meenemen naar het kinderdagverblijf of de kleuterschool. Het speelgoed op de locatie zelf moet meerdere keren per dag worden schoongemaakt.

Sommige Deense ouders houden hun kinderen toch thuis

Niet alle Deense ouders brachten hun kinderen woensdag weer naar school. Veel ouders maken zich zorgen om de gezondheid van hun kinderen en houden daarom hun kinderen thuis.

De Deense premier Mette Frederiksen zei woensdag tegen de Deense nieuwszender TV2 ook deze ouders te begrijpen. "Maar ik zie ook dat scholen er alles aan doen om een zo veilig mogelijk dagelijks leven voor deze kinderen te creëren."

Premier: Maatregelen versoepelen is als koorddansen

De laatste weken zag Denemarken het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en sterfgevallen stabiliseren. Frederiksen kondigde daarom op 6 april een versoepeling van de maatregelen aan, waaronder het geleidelijk openen van de scholen.

"Zie het als koorddansen", zei Frederiksen tijdens de persconferentie. "Als we stil blijven staan, kunnen we vallen. Maar als we te snel gaan ook. Daarom moeten we voorzichtig stappen zetten."

De andere maatregelen in het land, zoals een verbod op bijeenkomsten met meer dan tien personen, blijven in ieder geval tot 10 mei gelden. Het verbod op grotere bijeenkomsten geldt tot augustus, waardoor onder meer de vijftigste editie van het festival Roskilde geannuleerd moest worden.

