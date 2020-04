Tot drie keer toe kreeg de Nederlandse regering de afgelopen jaren dringende adviezen om internationaal met een plan van aanpak te komen als er een wereldwijde pandemie uitbreekt. Daar werd niets mee gedaan, blijkt uit een reconstructie van Trouw.

Sinds de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 kreeg Nederland tot drie keer toe het advies om de kennis over pandemieën samen te bundelen en internationale samenwerking te zoeken. In 2018 schreef gezondheidsadviseur Ger Steenbergen nog een advies in opdracht van het ministerie van volksgezondheid over hoe Nederland zich kan wapenen tegen een pandemie.

Steenbergen concludeerde dat er in Nederland grote kennis en ervaring is in het signaleren en bestrijden van epidemieën, maar dat daar door de totale versnippering nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Hij pleitte toentertijd voor internationale samenwerking om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen.

Nederland 'medeschuldig' aan problemen WHO

In 2016 stond in een evaluatie van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie dat Nederland door de weigering om niet samen te werken "medeschuldig" zou zijn aan de problemen bij de wereldgezondheidsorganisatie WHO die steeds te laks zou reageren op epidemieën. Ook Instituut Clingendael oordeelde in dat jaar dat een meer coherente Nederlandse reactie nodig is.

Steenbergen zegt nu in Trouw dat er niets met de adviezen gedaan is omdat hij een verschil in visie ziet tussen het ministerie van volksgezondheid (VWS) en het ministerie van buitenlandse zaken. "VWS vindt dat zij gaat over de Nederlandse gezondheidssituatie en dat de internationale gezondheidssituatie onder Buitenlandse Zaken valt. Maar dat departement ziet gezondheid niet als internationaal thema."

Door het uitblijven van internationale samenwerking zijn landen overvallen door het coronavirus en is er geen gemeenschappelijk beleid of visie over hoe uit deze crisis te komen.

