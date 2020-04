De Amerikaanse president Donald Trump claimde maandag nog zelf te kunnen besluiten de economie van het land weer op gang te brengen, maar in zijn persconferentie van dinsdagavond sloeg hij een mildere toon aan. Hij zei met de gouverneurs van alle vijftig staten te zullen samenwerken. Eerder op dinsdag beschuldigde hij sommige gouverneurs nog van muiterij.

Trump wil het land weer zo snel mogelijk aan het werk krijgen, maar stuit op weerstand bij zijn eigen experts en diverse gouverneurs.

Trump wil per staat bekijken wanneer het een goed moment is om de lockdown geleidelijk op te heffen. In sommige staten zonder een grote uitbraak zou dat al voor 1 mei kunnen, zei de president.

Hoofd infectiebestrijding en Trumps belangrijkste expert Anthony Fauci vreest dat dit te vroeg is. "1 mei is wellicht iets te optimistisch", zo zegt Fauci dinsdag in een interview met persbureau Associated Press.

Trump beschuldigt gouverneurs van 'muiterij'

Gouverneur Andrew Cuomo van New York zei eerder tegen CNN een bevel om de economie in zijn staat op te starten te negeren als deze aanpassing de gezondheid van zijn burgers in gevaar kan brengen. Maandag heeft hij samen met negen andere gouverneurs aangekondigd de herstart te coördineren.

Trump beschuldigde deze gouverneurs dinsdagmiddag in een tweet van muiterij. Cuomo zei later op de dag dat Trump duidelijk uit is op ruzie. Hij voegt eraan toe dat hij geen partijdige strijd wil. "We hebben geen koning in dit land. We hebben een grondwet en we kiezen onze president."

Bloeiende economie goed voor herverkiezing Trump

Vorige maand zijn in de meeste staten lockdowns en maatregelen voor social distancing ingesteld, waardoor de economie van de Verenigde Staten een forse klap heeft gekregen. Trump hoopt met een bloeiende economie in november herkozen te worden.

In de afgelopen 24 uur is in de VS een recordaantal van 2.082 sterfgevallen gemeld, wat het totale aantal overleden coronapatiënten op 25.794 brengt. Het aantal besmettingsgevallen in het land is inmiddels de 600.000 gepasseerd en dat is ruim drie keer zoveel als in welk ander land dan ook.

Eerder werd al bekend dat het zwaar getroffen New York ook meer sterfgevallen heeft geregistreerd dan in de afgelopen dagen.

