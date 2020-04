De Verenigde Staten stoppen voorlopig met de financiering van de WHO. Tijdens een persconferentie op het Witte Huis zei president Donald Trump dinsdagavond dat de wereldgezondheidsorganisatie aan het begin van de uitbraak in China niet had moeten vertrouwen op "desinformatie" uit dat land.

Volgens Trump negeerde de WHO berichten uit epicentrum Wuhan die tegenstrijdig waren met het verhaal dat uit de Chinese hoofdstad Peking kwam, zoals dat het virus niet van mens op mens kon worden overgedragen.

"Als de WHO haar werk had gedaan en medische experts naar China had gestuurd om objectief te bekijken wat er aan de hand was en China op de vingers had getikt vanwege het gebrek aan transparantie, had de uitbraak beteugeld kunnen worden", aldus Trump.

Trump beschuldigt de WHO ervan dat de organisatie de Chinese desinformatie over het virus klakkeloos heeft overgenomen. Het stoort hem dat de WHO in de begindagen van de epidemie "te laat" een reisverbod voorstelde, waardoor het virus waarschijnlijk sneller wereldwijd heeft kunnen uitbreken.

79 Video Trump trekt stekker uit financiering WHO

'De WHO moet zich verantwoorden'

"De WHO heeft gefaald in haar basale taak en moet zich daarvoor verantwoorden", aldus Trump. De VS gaat de rol van de gezondheidsorganisatie in de coronacrisis onderzoeken. Die procedure zal volgens de president zo'n zestig tot negentig dagen in beslag zal nemen.

De WHO is een onafhankelijke organisatie die nauw samenwerkt met de Verenigde Naties en afhankelijk is van de donaties van de aangesloten landen. De VS is de grootste geldschieter en doneerde in 2019 meer dan 400 miljoen dollar (364 miljoen euro), ongeveer 15 procent van de totale inkomsten van de WHO.

De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, zei in een reactie op de beslissing van Trump dat het nu "niet het moment" is om de steun aan de WHO in te trekken. "Het is nu tijd voor eenheid en om als internationale gemeenschap solidair samen te werken om dit virus en de verpletterende gevolgen ervan te stoppen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.