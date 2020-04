De Verenigde Staten stoppen voorlopig met de financiering van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tijdens een persconferentie op het Witte Huis zei Trump dinsdagavond dat de WHO de situatie rond de verspreiding van het coronavirus verkeerd heeft aangepakt.

Trump beschuldigt de WHO ervan dat die Chinese desinformatie over het virus heeft overgenomen. Trump ergert zich vooral dat de WHO in de begindagen van de epidemie te traag een reisverbod heeft voorgesteld, daardoor heeft het virus waarschijnlijk sneller wereldwijd kunnen uitbreken.

"De WHO heeft gefaald in hun basale taak en ze moeten zich daarvoor verantwoorden", aldus Trump.

De WHO is een onafhankelijke organisatie die nauw samenwerkt met de Verenigde Naties en afhankelijk is van de donaties van de aangesloten landen. De VS is de grootste geldschieter voor de WHO en doneerde in 2019 meer dan 400 miljoen dollar (364 miljoen euro), ongeveer 15 procent van de totale inkomsten van de WHO.

