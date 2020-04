Sinds januari verschijnen er regelmatig berichten dat het 5G-netwerk het coronavirus zou veroorzaken of verergeren. Experts hebben gezegd dat dit nepnieuws is, maar toch blijven er op Facebook nieuwe berichten over 5G en corona bijkomen. Waar komen deze theorieën vandaan?

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stelde vorig jaar vast dat 5G zorgt voor een impuls aan protesten tegen zendmasten. Op 9 september 2019 vond in Den Haag een protest tegen 5G plaats, waar een paar honderd mensen aan deelnamen. De demonstranten geloven dat 5G een schadelijk effect op de gezondheid heeft. NUcheckt schreef eerder al dat hier geen bewijs voor is.

Sinds januari wordt er beweerd dat 5G mensen vatbaarder zou maken voor COVID-19, of dat 5G zelfs de oorzaak zou zijn van COVID-19 in plaats van het coronavirus.

In Groot-Brittannië hebben valse beweringen over een link tussen het 5G-netwerk en het coronavirus ertoe geleid dat zendmasten op meerdere plekken zijn vernield en in brand gestoken. Het is nog onbekend of ook in Nederland 5G-demonstranten de aanstichters waren van de verschillende branden bij zendmasten afgelopen week. Het is wel bekend dat ook in Nederland complottheorieën over 5G en het coronavirus veelvuldig worden gedeeld.

Beweringen kloppen niet

Het bestaan van het coronavirus is aangetoond en het virus wordt van mens op mens overgedragen. In meerdere labs wereldwijd wordt het virus dat COVID-19 veroorzaakt nu bestudeerd.

Grote uitbraken van het coronavirus komen bovendien voor in landen waar 5G nog niet is uitgerold, zoals Iran. Ook in Nederland is het 5G-netwerk niet uitgerold en wordt er alleen op enkele locaties mee getest. 5G kan dus niet de oorzaak zijn van de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

Daarnaast hebben verschillende experts aangegeven dat 5G geen effect kan hebben op je immuunsysteem, omdat de straling die wordt veroorzaakt door het mobiele netwerk niet sterk genoeg is om cellen te beschadigen. Persbureau AP toonde aan dat een kaart, die zou laten zien dat de uitrol van 5G in de VS op dezelfde plekken heeft plaatsgevonden als waar er nu veel gevallen van COVID-19 zijn, niet klopt.

Wie verspreiden complottheorieën over 5G?

In Nederland zijn er meerdere besloten Facebook-groepen waarin mensen die tegen 5G zijn zich hebben verenigd. De grootste hiervan heeft ruim 33.000 leden en is pas op 24 maart van dit jaar aangemaakt. In de groep worden veel berichten gedeeld waarin staat dat 5G het coronavirus helpt verspreiden.

In deze Facebook-groep wordt ook een krantenartikel uit januari gedeeld, waarin waarschijnlijk voor het eerst de link werd gelegd tussen 5G en het coronavirus. Op de regiopagina's van het Belgische Het Laatste Nieuws werd 22 januari een interview gepubliceerd met een Vlaamse huisarts die betogingen tegen 5G organiseerde.

In dit interview insinueert de huisarts, zonder hier enig bewijs voor te hebben, dat er mogelijk een verband is tussen 5G en het coronavirus. Het Laatste Nieuws heeft dit artikel later verwijderd, omdat het volgens de hoofdredacteur "niet voldeed aan de kwaliteitseisen die we stellen".

Dit voorkwam volgens techwebsite Wired niet dat deze theorie zich in verschillende Nederlands- en Engelstalige Facebook-groepen verspreidde. Verschillende Amerikaanse en Britse beroemdheden hebben hierna beweringen over een link tussen het coronavirus en 5G ondersteund.

Gemanipuleerd screenshot

In Nederland wordt er de afgelopen dagen op sociale media een gemanipuleerd screenshot van de website van De Telegraaf gedeeld. Volgens de verspreiders van dit screenshot stond er een artikel op de website van De Telegraaf waarin werdt gemeld dat Zuid-Koreaanse onderzoekers een verband tussen 5G en het coronavirus hebben gevonden. Dit artikel heeft alleen nooit op de website van deze krant gestaan.

Een journalist van De Telegraaf vond dat dit bericht hoogstwaarschijnlijk voor het eerst is gedeeld door een anoniem Twitter-account, waarna het werd verspreid door onder andere Niburu. Een website die vol staat met complottheorieën over bijvoorbeeld illuminati en 'satanische sektes'.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.