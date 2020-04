Het Britse dodental door het coronavirus is mogelijk 15 procent hoger dan te zien is in de officiële cijfers. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse nationale statistiekbureau, dat dinsdag is gepubliceerd.

Voor publicatie van de studie was het Britse dodental al het vijfde hoogste wereldwijd. Volgens statistische modellen loopt het Verenigd Koninkrijk risico zwaarder geraakt te worden dan Italië en Spanje.

Volgens de officiële cijfers overleden tot 3 april 5.186 Engelsen aan de gevolgen van het coronavirus. Het Office for National Statistics (ONS), het Britse CBS, stelt dat het in werkelijkheid 5.979 Engelsen waren.

"Dat is 15 procent meer dan de cijfers van de ziekenhuizen, omdat alle vermeldingen van COVID-19 op de akte worden meegeteld, inclusief vermoedelijke besmettingen en sterfgevallen buiten zorginstellingen", zei ONS-statisticus Nick Stripe.

De dagelijkse cijfers die door de Britse overheid worden gegeven hebben alleen betrekking op sterfgevallen in ziekenhuizen. Het onderzoek van het ONS toont aan dat die telling geen volledig beeld geeft.

Begin april speelde COVID-19 in Engeland en Wales een rol in 21,2 procent van alle sterfgevallen. Een week eerder was dat 4,8 procent.

Premier Johnson is herstellende

De Britse gezondheidsautoriteiten maakten dinsdag bekend dat in de voorgaande 24 uur 778 sterfgevallen werden gemeld in de ziekenhuizen. Het officiële totale aantal 'ziekenhuisdoden' door het coronavirus in het hele VK komt daarmee op 12.107.

De Britse premier Boris Johnson, die enige tijd op een intensivecareafdeling doorbracht met ernstige coronaverschijnselen, is herstellende. Zijn woordvoerder liet dinsdag weten dat Johnson momenteel aansterkt op Chequers, het officiële buitenverblijf van de Britse premiers. Zijn artsen hebben hem geadviseerd nog niet aan het werk te gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.