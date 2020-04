Het kabinet kijkt of de compensatie voor de kinderopvang direct aan ouders overgemaakt kan worden in plaats van via de opvangorganisaties. Binnen enkele dagen wordt er meer duidelijkheid verwacht, blijkt dinsdag in een Kamerdebat over het noodpakket om de coronacrisis te bestrijden.

Naast administratieve lasten is er mogelijk ook sprake van inbreuk op de privacy als kinderopvangorganisaties de compensatie overmaken, zei staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) nadat ze met de sector en ouders had gesproken.

"We onderzoeken nu om de eigen bijdrage tot maximaal het uurtarief rechtstreeks over te maken aan de ouders", aldus Van Ark. De bewindsvrouw verwacht de regeling binnen enkele dagen uit te werken. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de Belastingdienst die verantwoordelijk is voor de kinderopvangtoeslag.

In lijn met de coronamaatregelen is de kinderopvang gesloten. Alleen ouders met een cruciaal beroep mogen hun kinderen naar de opvang brengen. Het kabinet besloot op 20 maart dat ouders hiervoor worden gecompenseerd.

De vergoeding geldt in eerste instantie voor 16 maart tot en met 28 april, de periode dat de kinderopvang gesloten is. Als die periode wordt verlengd, dan geldt dat ook voor de compensatie.

Het kabinet trekt 175 miljoen euro uit voor de maatregel, zo'n 30 miljoen euro per week. Het gaat om de eigen bijdrage min de inkomensafhankelijke toeslag die ouders krijgen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.