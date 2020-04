Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag in de dagelijkse update 122 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Dat aantal is een stuk kleiner dan dat van een week eerder (234), maar mogelijk heeft dit te maken met het feit dat we uit een paasweekend komen.

Tot nu toe was het aantal meldingen steeds het grootst op dinsdag. Dat komt volgens het RIVM doordat veel sterfgevallen en ziekenhuisopnames van vrijdag, zaterdag en zondag op maandag in de administratie werden verwerkt.

Maandag was het echter ook Tweede Paasdag, waardoor de piek deze week mogelijk naar woensdag verschuift.

Dinsdag meldt het RIVM dat nog eens 210 coronapatiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ten opzichte van vorige week dinsdag (292) zijn dat er ook een stuk minder. Het aantal ziekenhuisopnames neemt al sinds het begin van deze maand gestaag af. Volgens het RIVM wijst dit erop dat de coronamaatregelen werken.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek vorige week ook dat het totale aantal sterfgevallen mogelijk twee keer zo hoog ligt als het RIVM tot nu toe heeft gemeld.

81 procent van besmette zorgmedewerkers is vrouw

Daarnaast zijn in totaal 27.419 (+868) personen positief getest op het coronavirus. Het werkelijke aantal infecties ligt hoger, omdat niet alle coronapatiënten zich kunnen laten testen. Het betreft vooral zorgmedewerkers (28 procent), ziekenhuispatiënten, bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen en andere kwetsbare personen.

Van alle besmette zorgmedewerkers is 81 procent vrouw en de helft jonger dan 45 jaar. Deze man-vrouwverhouding is anders dan onder de overige COVID-19-patiënten (ongeveer fiftyfifty).

Wel sterven meer mannen dan vrouwen aan COVID-19 en worden ook meer mannelijke dan vrouwelijke coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In beide gevallen is bijna twee derde man.

