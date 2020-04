De kans lijkt reëel dat premier Rutte volgende week een voorzichtige versoepeling van de coronaregels na 28 april gaat aankondigen. Hoe bereiden de horeca en de cultuursector zich op deze volgende stap in de coronacrisis?

Een van de sectoren die reikhalzend uitkijkt naar een versoepeling van de coronaregels, is de horeca. Restaurants en cafés moesten half maart vrij abrupt hun deuren sluiten; veel ondernemers in deze sector hebben weinig reserves om het lang uit te zingen zonder inkomsten.

"Het kabinet heeft in feite alle ondernemers opgeroepen om met een plan te komen voor de anderhalvemetereconomie", legt woordvoerder Vivian van der Wielen van Koninklijke Horeca Nederland uit. "Natuurlijk is KHN daar, samen met haar leden, ook mee bezig. Maar dat is voor de horeca wel een heel lastige uitdaging."

Een belangrijke vraag is hoe lucratief het exploiteren van een café of restaurant überhaupt kan zijn als het aantal klanten door de anderhalvemeterregels zeer gelimiteerd blijft. "De volksgezondheid staat voorop, dus opengaan moet altijd verantwoord zijn", beklemtoont Van der Wielen.

Bioscopen maken plannen voor gedeelde heropening

Tegen eenzelfde probleem lijken bioscopen en theaters aan te lopen. In principe heeft deze groep eerder te horen gekregen van de overheid dat grote evenementen en bijeenkomsten met veel mensen tot 1 juni niet toegestaan zijn. In zijn toespraak van 7 april noemde premier Rutte de bioscopen specifiek als een sector die zwaar getroffen is door het coronavirus.

"Het is nog niet bekend wanneer de bioscopen weer open mogen maar het is wel duidelijk dat in de eerste periode vanaf de opening de bioscopen te maken zullen hebben met bepaalde beperkingen", meldt brancheorganisatie NVBF. "De veiligheid van bioscoopbezoekers en -medewerkers staat voorop."

Uit een inventarisatie van vakblad Holland Film Nieuws blijkt dat de diverse bioscoopketens inderdaad proberen scenario's te ontwikkelen waarin bioscoopzalen weer beperkt toegankelijk worden voor het publiek. "Al zie ik het nog niet snel gebeuren", voegt directeur Ron Sterk van bioscoopexploitant Vue daar meteen aan toe.

'Overheid moet financiële steun aan cultuursector toezeggen'

Eenzelfde signaal geeft de VSCD, de koepel van theaters en concertpodia in Nederland af. "We vrezen dat wij een van de laatste sectoren gaat zijn die fiat krijgt om weer open te gaan", erkent woordvoerder Esther den Breejen. De restricties voor theaters gelden nu tot 1 juni. "Het is heel lastig om een protocol te bedenken waarin voorstellingen en concerten toch door kunnen gaan terwijl de veiligheid van zowel publiek als artiesten kan worden gegarandeerd."

Bovendien hebben de podiumkunsten op dit moment nog een ander probleem waar zij momenteel veel energie in steken, beklemtoont Den Breejen. "In veel Europese landen zoals Duitsland of Frankrijk heeft de overheid inmiddels flinke financiële steun voor de kunstensector toegezegd. In Nederland is dat nog niet gebeurd: de overheid wil best meedenken, maar komt voorlopig niet over de brug."

Een derde van alle theaters dreigt voor de zomer om te vallen

De sector voelt zich hierdoor flink geschoffeerd. "Als er niets gebeurd, valt nog voor de zomer een derde van alle theaters om", rekent de VSCD voor.

"Nog los van de emotionele waarde die cultuur heeft, levert onze sector bijna 4 procent van het nationaal inkomen. Toeristen komen echt niet alleen voor de vliegtuigen en de hotels naar Amsterdam, maar óók voor de Nederlandse musea en de podiumkunsten. Dat verdient niet alleen erkenning van de overheid in deze donkere tijden, maar ook financiële ondersteuning."

Minister Koolmees erkende eerder op dinsdag dat de sommige branches met de huidige steunmaatregelen buiten de boot vallen. waaronder culturele instellingen en de evenementenbranche. Daarom gaat het kabinet kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn en of die kunnen worden uitgevoerd, al kon Koolmees er nog niets concreets over kwijt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.